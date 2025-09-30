Policiales

Policía detuvo a joven de 21 años como sospechoso en atentado contra fiscal Ferrero

Montevideo Portal

Un joven de 21 años fue detenido como sospechoso de participar en el atentado contra la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido en la madrugada del pasado domingo.

El presunto delincuente, que además está requerido por un intento de homicidio, tiene nexos con la banda de narcotraficantes Los Albín —brazo ejecutor de Sebastián Marset—, según informó Telemundo (Canal 12) y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la Policía.

Efectivos policiales allanaron una casa en el barrio La Unión y, además de detener al joven, incautaron un auto con varios documentos apócrifos.

El pasado domingo, la Policía localizó la camioneta utilizada en el ataque y logró detener a dos sospechosos; de esos dos, la mujer recuperó la libertad y el hombre —otro integrante de Los Albín— fue imputado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación.

