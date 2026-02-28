Policiales

Policía de 57 años se quitó la vida el sábado; sindicatos alertan por cantidad de casos

Montevideo Portal

Un policía se quitó la vida en la jornada de este sábado 28 de febrero, según informaron los sindicatos de la Guardia Republicana y de la Policía Nacional.

Se trataba de un hombre de 57 años que pertenecía a la Dirección Nacional de Policía Científica, según detalló Carlos Piedra, presidente del gremio de la Guardia Republicana, a Montevideo Portal.

Según comunicó este último sindicato en X, se trata del décimo octavo caso en 14 meses. “Detrás de cada número hay una historia, una familia y un uniforme que se apaga en silencio. El estrés, la presión y la falta de respuestas por parte del Ministerio del Interior siguen pasando facturas”, expresó la Unión de Policías de la Guardia Republicana (Unipolgr) en X.

“Señor ministro Carlos Negro, nos están faltando compañeros”, arremetió.

En tanto, de acuerdo con el Sindicato de la Policía Nacional (Sipolna) informó que se trata del quinto policía que se ha suicidado en lo que va del año. “Desde el sindicato expresamos nuestro más sincero pésame a la familia, amigos y compañeros de trabajo. Nos solidarizamos en este momento de inmenso dolor”, expresó el gremio.

“También debemos decirlo con claridad: esto no es un hecho aislado. No es una casualidad. No es un número más. La salud mental en la policía nacional es una urgencia. Las condiciones laborales, la presión constante, la exposición al riesgo, la sobrecarga horaria y el desgaste emocional requieren respuestas reales, recursos concretos y políticas efectivas”, escribió Sipolna en una publicación de Facebook.

Así, añadió que “no alcanza” con comunicados o “protocolos en el papel”, sino que se necesitan acciones “inmediatas”.

“Cada vida importa. Cada compañero importa. No podemos naturalizar esta tragedia. Desde Sipolna vamos a seguir insistiendo, reclamando y trabajando para que la salud mental sea prioridad y para que ningún policía sienta que está solo”, aseguró el sindicato.

Así, la publicación finaliza con un mensaje para los demás policías, afirmándoles que “hablar no es debilidad” y pedir ayuda “no es fracaso”.

“Somos familia policial y tenemos que cuidarnos entre nosotros. Hoy el dolor es inmenso. Pero también es enorme nuestra responsabilidad”, concluye el texto.

Línea Vida: 0800 0767 *0767.

Línea de apoyo emocional: 0800 1920.

Funcionan durante las 24 horas, todos los días del año, sin importar a qué prestador de salud esté afiliada la persona que consulta.

Montevideo Portal