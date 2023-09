Policía allanó la casa de Andrés Capretti, exasesor de Heber investigado por acoso sexual

Judiciales

La Policía allanó en la mañana de este viernes la casa de Andrés Capretti, exasesor del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en el marco de la causa que lo investiga por acoso sexual contra una excompañera de trabajo.

Según informó Subrayado y confirmó Montevideo Portal con fuentes del caso, los efectivos policiales se llevaron celulares y computadoras de la vivienda de Capretti.

Ahora lo incautado ingresa a la órbita del Ministerio del Interior para realizar las pericias correspondientes y luego Fiscalía analizará el material.

La causa está reservada por 40 días, por lo que Capretti no puede acceder a la carpeta durante ese período.

El caso está a estudio de la fiscal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 7º Turno, Alba Corral, tras ser denunciado por una excompañera de trabajo.

La Fiscalía comenzó la investigación a raíz de un chat de Instagram que se filtró entre Capretti y la funcionaria del ministerio, recabado por Caras y Caretas.

El 15 de setiembre, Capretti fue desvinculado de la Lista 71, el sector del Partido Nacional al que pertenecía. El siguiente lunes, el 18 de setiembre, el exasesor de Heber presentó su renuncia al Ministerio del Interior.

Ese mismo día, Capretti divulgó una carta en la que asegura que probará su inocencia y la “falsedad” de la denuncia ante la Justicia.

“Vistos los acontecimientos de pública notoriedad, que han afectado notoria y sensiblemente no solo a mi persona, sino también a mi familia, por atención a la causa, y en particular a que el Herrerismo no debe quedar involucrado en estos asuntos de índole personal, he decidido mantenerme apartado de la actividad partidaria y de la Lista 71”, indicó el exasesor de Heber.