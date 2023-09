Asesor de Heber denunciado por acoso sexual renunció al Ministerio del Interior

Política

Andrés Capretti, asesor del ministro Luis Alberto Heber, presentó este lunes su renuncia al Ministerio del Interior, luego de haber sido denunciado por acoso sexual.

“Atento a los hechos de público conocimiento, de los que he tomado conocimiento por medios de prensa respecto a una denuncia en mi contra, hechos que se encuentran en investigación a cargo de la Fiscalía de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Violencia basada en Género de 7º Turno, y a los meros efectos de velar por la transparencia de la misma, y evitar vincular dichos supuestos a la gestión, que con gran compromiso y esfuerzo viene llevando a cabo en la cartera, es que me presento ante usted a efectos de comunicar mi renuncia al cargo que ocupo como asesor del ministerio”, escribió Capretti, en una carta dirigida a Heber.

Agradeciendo la oportunidad de ser parte de este gobierno, en el día de hoy he presentado estas dos notas: mi nota de apartamiento de actividades partidarias y de la Lista 71 y mi carta de renuncia como asesor del Ministro del Interior. pic.twitter.com/V2nQUflmH8 — Andrés Capretti Casal - Bolso (@monocapretti) September 18, 2023

Unas horas antes de dar a conocer la carta de renuncia, se divulgó desde el Partido Nacional otra misiva en la que Capretti aseguraba que probaría su inocencia y la “falsedad” de la denuncia en su contra ante la Justicia.

A su vez, el ahora exjerarca anunció que se mantendrá apartado de la actividad política partidaria y de la Lista 71.

“Vistos los acontecimientos de pública notoriedad que han afectado notoria y sensiblemente no solo a mi persona, sino también a mi familia, por atención a la causa, y en particular a que el Herrerismo no debe quedar involucrado en estos asuntos de índole personal, he decidido mantenerme apartado de la actividad partidaria y de la Lista 71”, indicó el asesor de Heber.

El pasado viernes, Montevideo Portal confirmó que Capretti había sido desvinculado de la Lista 71, pero, horas más tarde, Heber publicó un tuit en el que aclaró que el asesor “le pidió salir de los grupos de WhatsApp”. “El señor Andrés Capretti no fue desvinculado de la Lista 71 ni del Ministerio del Interior. Sí me pidió, él mismo, salir de los grupos de WhatsApp hasta tanto se resuelvan los temas en la Justicia”, posteó.

El caso está a estudio de la fiscal de Delitos Sexuales, Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 7º Turno, Alba Corral, tras ser denunciado por una excompañera de trabajo.

La Fiscalía comenzó la investigación a raíz de un chat de Instagram que se filtró entre Capretti y la funcionaria del ministerio, recabado por Caras y Caretas. Según dijeron a Montevideo Portal fuentes del Ministerio del Interior, la cartera conduce una investigación administrativa sobre el tema, ya que “no puede tomar medidas si no hay un hecho comprobado”.

