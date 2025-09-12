Policía Caminera informó de “congestionamiento importante” en accesos a Montevideo

Montevideo Portal
La Dirección Nacional de Policía Caminera informó acerca de un “congestionamiento importante” en el tránsito, a la altura del ingreso a Montevideo por los accesos.
De acuerdo con dicha división del Ministerio del Interior, se está realizando una actividad en el área portuaria, por lo que se registra una extensa fila de vehículos en las vías de circulación de la zona.
Policía Caminera recomendó a la población ingresar desde ruta 5 por avenida Luis Batlle Berres o avenida Millán y desde ruta 1 por avenida Carlos María Ramírez.
Cabe destacar que la Intendencia de Montevideo había anunciado semanas atrás cortes y desvíos en los accesos a la capital del país por las reparaciones al puente sobre rambla Baltasar Brum y accesos por ruta 1, dañado por el impacto de un camión el pasado 14 de julio.
