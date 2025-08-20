Locales

Anuncian cortes y desvíos en los accesos a Montevideo: ¿cuándo empiezan y hasta qué día?

Montevideo Portal

La Intendencia de Montevideo (IM) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) anunciaron el inicio de obras en el puente de los accesos a Montevideo, con nuevos cortes y desvíos de tránsito a partir del viernes 22 de agosto a las 7:00 de la mañana.

Las reparaciones se harán en el puente sobre rambla Baltasar Brum y accesos por ruta 1, dañado por el impacto de un camión el pasado 14 de julio. Los trabajos, a cargo del MTOP, se extenderán hasta mediados de diciembre.

Desvíos en el sentido saliente y entrante

Desde el viernes, el nuevo desvío en sentido noroeste será por: rambla Baltasar Brum – Convenio – bulevar Artigas – ruta 1.

Además, se habilitará un desvío alternativo en rambla portuaria, con giro a la derecha en 12 de Diciembre, luego a la izquierda en Uruguayana, para retomar los accesos en sentido saliente en la esquina de Uruguayana y bulevar Artigas. Allí el semáforo permite el giro a la izquierda.

Para implementar este desvío, el MTOP construyó una rampa provisoria de acceso desde la calle Convenio y realizó un corte en el cantero central de accesos, pavimentado provisoriamente con asfalto, para permitir la maniobra de camiones de gran porte.

Por su parte, la IM instaló un semáforo provisorio en Convenio y bulevar Artigas y estableció un sentido único de circulación (oeste-este) en la calle Convenio, además de la prohibición de estacionar y detenerse en ambas aceras. También se prohíbe estacionar en la acera suroeste de Uruguayana entre Hermanos Gil y Convenio, de lunes a viernes de 7:00 a 20:00 horas.

El Centro de Gestión de Movilidad coordinará los semáforos de Convenio con bulevar Artigas y Uruguayana para agilizar el tránsito. A su vez, habrá inspectores en puntos estratégicos como 12 de Diciembre y Uruguayana para garantizar el respeto de las nuevas señalizaciones.

En sentido entrante, el tránsito particular desde el oeste podrá ingresar por rambla Baltasar Brum y calle General Pacheco (bajo el viaducto), o por el viaducto portuario – Julio Herrera y Obes, donde se mejoró la coordinación semafórica. También se podrá acceder por Regules y Capurro.

En cuanto a quienes llegan desde el norte por ruta 5, se sugiere ingresar por avenida Millán o avenida Luis Batlle Berres. Para los que vienen desde el oeste por ruta 1, la recomendación es hacerlo por Carlos María Ramírez, en La Teja.

