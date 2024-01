Polémica por radares en Río Negro: Lafluf pidió a empresa que retire las cámaras

Política

Vecinos autoconvocados de Río Negro comenzaron a cuestionar el sistema de multas implementado por la intendencia, que la semana pasada generó que la Departamental del Frente Amplio local reclamara al gobierno del nacionalista Omar Lafluf por la cantidad de multas y recaudaciones que han surgido.

Sin embargo, los vecinos observaron que, este viernes, la empresa encargada de colocar las cámaras, Teslights, estaba retirando los radares, según consignó Canal 5 Noticias. De esta manera, acudieron ante la Policía y Fiscalía a denunciar el hecho.

Así, el fiscal Joaquín Suárez pidió al juez que se incautaran los radares y ordenó también a Policía Científica que realizara las pericias correspondientes.

Por su parte, Lafluf expresó, en conferencia de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro, que no rescindió el contrato con Teslight, pero que sí pidió el retiro de las cámaras. “Un contrato tiene condiciones para rescindir. Por tanto, yo estoy para defender a la gente, no estoy para defender a la empresa. Tengo que encontrar el argumento jurídico legal que no me haga problema; lo encontré, lo comuniqué a la empresa y […] cuando comunicamos hace 96 horas esto, también pedimos el retiro de las cámaras, cosa que empezó a ocurrir”, dijo el jefe comunal.

El intendente aseguró que, una vez que “termine todo este episodio”, se llamará a licitación “en el tiempo más corto” para instalar las cámaras nuevamente. Al respecto, consultado sobre la permanencia de Teslight al frente de este sistema, Lafluf respondió: “Si se presenta a la próxima licitación”.

Finalmente, se refirió también al reclamo de los vecinos, quienes consideran que se está quitando la prueba de la denuncia presentada en Fiscalía por este tema. Según argumentó Lafluf, la Intendencia de Río Negro, “lo que hace, es pedir el retiro de algo que contrató”.

“En la forma que esos equipos entraron, nosotros no tenemos nada que ver” sentenció.

