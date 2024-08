Plebiscito: tras anuncio de Cosse, frenteamplistas destacan postura unitaria de su fórmula

Política

Luego de varios meses sin expresar una postura clara sobre el plebiscito de reforma de la seguridad social impulsado por el Pit-Cnt y algunos sectores del Frente Amplio (FA), finalmente la exintendenta de Montevideo y candidata a vicepresidenta de la coalición de izquierdas, Carolina Cosse, expresó que no votará la papeleta para reformar la Constitución.

Tras un comunicado que divulgó la dirigente política en su cuenta de X (Twitter), las repercusiones no tardaron en llegar, sobre todo en filas frenteamplistas.

La directora de Diversidad de la Intendencia de Montevideo (IM), Florencia Astori, escribió: “Tomar postura en los momentos oportunos”.



Por su parte, el exsubsecretario de Economía Pablo Ferreri, dirigente cercano a Cosse que ya había manifestado estar en desacuerdo con la propuesta, destacó la postura de la exintendenta.

“En mi caso tampoco votaré la papeleta por considerar inconvenientes los efectos que generaría sobre nuestra economía, quitando la posibilidad de financiar tantas necesidades que tiene la sociedad uruguaya”, afirmó.

Fernando Amado, actual director de Turismo de la Intendencia de Montevideo, destacó que “la fórmula presidencial del FA no apoyará en las urnas la iniciativa llevada adelante por el Pit-Cnt y algunos sectores del FA.

“¿Así o más claro? Vamos por diálogo social a partir del próximo gobierno, y la búsqueda de la mejor solución para un tema clave para Uruguay”, añadió.

También destacaron la postura de Cosse allegados al senador Mario Bergara, mientras que desde el lado de la oposición el primero en expresarse fue el ahora senador suplente y productor agropecuario Sebastián da Silva.

“Una noticia buena. Pese a que debe de ser triste ser usado para ganar una pelea interna. Me recuerda a aquello de FA-PIT. Decime que se siente tener en tu casa a Caroco. No hay día que no se contradiga”, escribió el dirigente del Espacio Cuarenta liderado por Javier García.

El comunicado de Cosse

“La propuesta actual no ha logrado, hasta ahora, concitar los consensos colectivos que son, a mi modo de ver, el marco al que debemos aspirar en temas de tal relevancia. Por eso, y en estas condiciones, manifiesto que no voy a votar la papeleta propuesta”, aseguró la exintendenta de Montevideo en un comunicado de dos carillas que compartió en X.

El candidato a la presidencia por el FA, Yamandú Orsi, se expresó en contra de la iniciativa desde un principio de la campaña electoral, mientras que la entonces precandidata a las elecciones evitó posicionarse en más de una ocasión. “Se me dice: ‘Es importante que la gente conozca la opinión de un líder, de una líder’; soy frenteamplista, soy de izquierda, en realidad es al revés: la que tiene que conocer la opinión de la gente soy yo”, manifestó Cosse a fines de abril.

En la interna del FA, los posicionamientos también fueron dispares con relación al plebiscito. Dentro de los sectores más influyentes en la interna, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y Seregnistas —que en la interna promovieron a Orsi— se habían expresado en contra de la reforma. En cambio, comunistas y socialistas, que impulsaron la precandidatura de Cosse, fueron desde un inicio promotores del plebiscito.

En su carta, la dirigente frenteamplista recordó que firmó para que se llegara a las rúbricas necesarias para alcanzar la instancia del plebiscito. Según expresó, lo hizo “para que el pueblo decida”.

“He mantenido un respetuoso silencio sobre el tema de fondo, en tanto la fuerza política a la que pertenezco y represento anunció una nueva discusión al respecto al finalizar las elecciones internas. En mi aspiración de representar al Frente Amplio, y de que se lograran los mayores consensos posibles, entendí que no debía, con un pronunciamiento de tipo personal, entorpecer los tiempos ni el posicionamiento colectivo de la fuerza política a la que pertenezco”, dice la carta compartida por la candidata a vicepresidenta.

A su entender, hubo dos eventos que le permitieron expresarse “sobre el fondo del asunto”: que el FA dio “libertad de acción” a sus integrantes, y que se definió la integración de la fórmula presidencial. “El mandato recibido por esta fórmula es trabajar para ganar las elecciones y así poder cumplir con nuestro programa, que incluye una serie de objetivos muy importantes en seguridad social, como la edad de jubilación, la necesidad de un piso básico para las pasividades, el pilar no lucrativo, junto a otros relacionados con la vivienda, el empleo, la erradicación de la pobreza infantil, etcétera”, aseguró Cosse en su documento.

Al respecto, enfatizó que “todos estos objetivos que implican políticas de fondo, a largo plazo, requieren buscar cierto consenso político y social para ser alcanzados exitosamente”.

De todas maneras, si bien no votará la papeleta del plebiscito, Cosse remarcó que adhiere “totalmente y sin reservas” a la declaración de la coalición de izquierda sobre la seguridad social.

“Estoy convencida que la tarea central de nuestra fuerza política hoy debe ser ganar el gobierno, porque el Uruguay no resiste otro período de retroceso. Por lo tanto, es ahí donde focalizaré todas mis energías. Debemos todas y todos abrigar la esperanza de un gran acuerdo”, concluyó.