Plebiscito contra usura: la “gran incógnita” de Manini en una ardua recolección de firmas

Plaza de la Armada Nacional, Punta Gorda, Montevideo. Pasadas las 18 horas, una veintena de personas se reúne a escuchar a un líder que promete “una oportunidad que no pueden perder” para solucionar sus deudas económicas. Guido Manini Ríos toma el micrófono y da un breve discurso sobre por qué él cree que es importante llegar a las 270.000 firmas y aprobar el plebiscito.

“Es la primera vez en la historia del Uruguay que los uruguayos pueden cambiar una situación de abuso que se viene sufriendo desde hace años”, dice.

“Contratos entre privados. Ese es el gran argumento”. El senador explica algunos aspectos que él entiende que justifican la propuesta. “Poder restructurarles la deuda a los centenares de miles de uruguayos que están enterrados hasta las orejas y no tienen forma de salir, y no van a salir por las de ellos, ni por la buena voluntad de los acreedores”, sostiene.

Sin embargo, el foco durante los breves cinco minutos que toma la palabra Manini no está ahí, sino en “redoblar esfuerzos” porque queda “poco tiempo”.

Contrarreloj

Las últimas semanas para una juntada de firmas son las más importantes. Basta con conversar con legisladores y dirigentes del partido para dar cuenta de que sus agendas están saturadas con el único propósito de reunir más rúbricas.

En entrevista con Montevideo Portal, Manini Ríos plantea que la presencia física de dirigentes en los puntos de recolección de firmas “se intensificó ahora, de diciembre para acá”, tras una primera etapa en la que hubo “cierta pasividad”. “Están todos enchufados”, aseguró.

La situación se muestra complicada de cara al 27 de abril. Cabildo reunió 180 mil firmas a la fecha y enfrenta obstáculos que podrían evitar reunir las que faltan y llegar a la meta a tiempo. “Se logró movilizar mucho más en este último mes. Estamos con una gran incógnita sobre si se va a llegar o no, porque habría que intensificar bastante más la recolección de firmas. Hoy por hoy hay una militancia mucho más enchufada”, advirtió el senador.

Asimismo, indicó que se trata de “un tema económico”, porque “Cabildo no tiene los recursos”. “La militancia trabajó con limitaciones”, dijo, en términos de tiempo y recursos.

“La publicidad que se hizo de esto fue bastante escasa. No fue apabullante; hubo mucha gente que demoró en enterarse de este tema o que no se enteró nunca, porque no pudimos estar presentes masivamente en los medios de comunicación”, afirmó .

Manini sostuvo que su partido tiene una estructura “muy escasa” y lo ejemplificó: “Hay capitales del interior donde Cabildo no tiene un local”.

Por otro lado, el partido barajó varias opciones para incentivar la juntada de firmas y acelerar el proceso: desde pagar viáticos de 20 pesos por firma a quienes recolecten, hasta emplear personas con contratos a término y jornadas de ocho horas.

“Cabildo no contrató gente. Es probable que alguna agrupación para algunas tareas puntuales haya contratado a alguien”, respondió el senador consultado al respecto, pero dijo que sí “se dispuso pagar ese viático”.

Manini también aclaró un detalle no menor: Cabildo Abierto seguirá juntando firmas hasta llegar a las 270 mil, incluso si se pasan de la fecha del 27 de abril. El senador señaló que el criterio para convocar el plebiscito es presentarlas “seis meses antes de la elección nacional” (del 27 de abril al 27 de octubre). En ese sentido, dijo que, si se presentan después de ese plazo, el plebiscito se convocaría para la siguiente “elección nacional”.

“Hay una discusión de juristas”, aseguró, en referencia a que las elecciones departamentales podrían aplicar como nacionales, según Manini.

“Es una convocatoria nacional y es voto obligatorio. Nosotros interpretamos que sí. Habrá que ver qué dice la Corte Electoral”, anticipó.

Cabildo Abierto seguirá poniendo en el debate político, junto a temas como la seguridad y el consumo de drogas, el “problema del endeudamiento de las familias uruguayas”, manifestó su líder: “con plebiscito o sin plebiscito”.

Más allá del contenido está la forma, y con todo plebiscito se suele abordar la misma cuestión: introducir determinadas normativas en la Constitución de la República. “El tema es qué alternativa tenemos. Nosotros queríamos que fuera ley. Cuando el sistema político lo ignora, ¿qué camino queda?”, cuestionó el senador, y agregó que es “el último cartucho”, porque “si no, no hay solución”.

Sin embargo, aclaró que él entiende que “no es bueno que se toquetee la Constitución por cada tema puntual”. “No es bueno. Ahora, en este caso, no queda otra alternativa”, aseguró.

Sin respiro

Buena parte de la recolección de firmas es “a pulmón”. Anthony Murad, dirigente del sector Revolución Oriental y coorganizador del acto en Punta Gorda (así como de varios más que contaron y contarán con la presencia de Manini), describió a Montevideo Portal cómo fue evolucionando la campaña.

“En la primera etapa no estaba muy bien organizado”, admitió y afirmó en ese sentido: “A la uruguaya, todo a último momento”. Según Murad, “todos están bastante alineados”, en comparación “con lo que era el inicio”. “Se empezó a organizar a pulmón”, agregó.

Acerca de qué se hará tras la finalización del período habilitado para la recolección de firmas, indicó que “a la interna del partido no se ha tocado el tema todavía”. “Estamos 100% abocados a esto. No estamos ni pensando en lo electoral”, afirmó en referencia a su agrupación.

Por otro lado, indicó que la aplicación de remuneraciones a quienes recolecten firmas tuvo que haberse “hecho antes”. “Gracias a eso vimos un cambio”, puntualizó.

La campaña electoral del partido viene siendo el plebiscito contra la usura. Manini Ríos sabe que él será el candidato cabildante y también lo sabe el partido.

Mientras el resto de partidos dieron por comenzada su campaña de cara a las elecciones internas, Cabildo Abierto libra su propia batalla. Le corre el tiempo, pero no el mismo tiempo que al resto. Tiene el ojo puesto en el 27 de abril, no el 30 de junio. De hecho, cuando llegue el 28 de abril, su fecha tampoco será el 30 de junio, sino el 27 de octubre.

