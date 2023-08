Plan de Salud Mental logra incremento presupuestal tras acuerdo de diputados de coalición

Política

Los diputados de la coalición de gobierno que integran la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda se reunieron este sábado, en una jornada de más de seis horas, para discutir las reasignaciones que están sobre la mesa para el proyecto de ley de Rendición de Cuentas.

En tal sentido, uno de los temas sobre los que el Gobierno ?principalmente el presidente Luis Lacalle Pou? ha puesto mayor foco es el Programa Salud Mental y Adicciones. Justamente el presidente pidió a los parlamentarios que eviten “desmembrar” este plan porque le dedicaron “mucho tiempo, mucho profesionalismo”.

Así, en diálogo con Montevideo Portal, el diputado colorado Conrado Rodríguez confirmó que en esa reunión con sus colegas se llegó a un punto en común en la materia. “El acuerdo que tenemos es de aumentar la dotación para el Programa de Salud Mental y Adicciones de US$ 20 millones a US$ 23 millones”, aseveró.

Según explicó el legislador, esos US$ 3 millones extra corresponden a lo asignado al Hospital de Clínicas, que pasa a integrar este plan.

“Esto cambia con respecto a lo que habíamos hecho días anteriores, en tanto habíamos redistribuido partidas correspondientes a esos US$ 20 millones. Ahora lo que hacemos es agregar, a esos US$ 20, US$ 3 [millones] más”, enfatizó Rodríguez, al tiempo que aseguró que “hubo consenso” entre los diputados en este tema.

La lista completa de los legisladores que integraron esa reunión este sábado es: Conrado Rodríguez y Jorge Alvear (Partido Colorado); Rodrigo Blás, Juan Martín Rodríguez, Álvaro Viviano, Gonzalo Mujica y Alfredo de Mattos (Partido Nacional); Iván Posada (Partido Independiente), y Álvaro Perrone (Cabildo Abierto).

También estuvo presente Fernando Blanco, director de Finanzas Públicas, como representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Sobre el encuentro en sí, Rodríguez comentó que se generó un “buen clima” de trabajo. “Logramos destrabar el tema de reasignaciones con el claro sentido de que el Parlamento es independiente y los legisladores trabajamos a consciencia para lograr las mejores reasignaciones para reforzar organismos que tenían que ser reforzados, porque tienen políticas que queremos impulsar”, argumentó.

Esta reunión se dio tan solo un día después de que los diputados se juntaran con el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, para discutir sobre estos mismos temas.

Los legisladores oficialistas llegaron a un acuerdo en esta materia ?y el proyecto de ley en sí fue aprobado en la Comisión de Presupuesto y Hacienda?; ahora la Rendición de Cuentas debe pasar por la Cámara de Diputados y, de ser aprobada allí, pasará a la Cámara de Senadores.

