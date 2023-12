Pit-Cnt respaldó a trabajadores del Mides: “Que las justas demandas sean escuchadas”

Política

El Pit-Cnt emitió un comunicado este martes en el que manifiesta su apoyo a la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides), que se declaró en conflicto la semana pasada.

El sindicato del Mides expresó días atrás su “profunda preocupación por la pérdida salarial que implica el proceso de regularización que se está llevando a cabo” por parte de la cartera. También mostró su “repudio” ante la rebaja salarial que el ministerio “pretende llevar a cabo”. Esto es en el marco del proceso de regularización habilitado por el artículo 52 de la ley 20.212, que aumenta la carga horaria a 370 trabajadores sin el pago del salario correspondiente.

El artículo 52 de la Rendición de Cuentas autorizó al Poder Ejecutivo a designar en cargos presupuestados a quienes, al 31 de diciembre de 2022, “se encuentren desempeñando tareas permanentes propias de un funcionario público y hayan sido contratados bajo la modalidad de arrendamientos de servicio”.

El Pit-Cnt también rechazó el atraso en las partidas de dinero que sostienen los refugios y los centros 24 horas para las personas en situación de calle.

“Este atraso no solo afecta el funcionamiento de los centros, que no disponen de los insumos esenciales para sostenerse, sino también a muchas trabajadoras y trabajadores, que en varios casos hace cuatro meses que no cobran su salario”, sentenció el Pit-Cnt.

Finalmente, la central expresó su deseo de que “las justas demandas de los sindicatos sean escuchadas y se alcancen soluciones a la brevedad”.

En esta línea, la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) también respaldó a Utmides ante el conflicto.

El titular del Mides, Martín Lema, reafirmó la postura del gobierno y manifestó que “quienes opten por la opción de convertirse en funcionarios públicos tienen que trabajar ocho horas y punto”.

