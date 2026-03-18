Pit-Cnt rechazó propuesta de Sánchez sobre empresas públicas y llamó a “fortalecerlas”

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El secretariado ejecutivo del Pit-Cnt expresó su rechazo a la propuesta del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, de acerca de que las empresas públicas del país emitan acciones. No obstante, expresó su “disposición al diálogo y al análisis” de iniciativas que “apunten a fortalecer la estructura pública”.

Tal como informáramos, Sánchez está afín a retomar una iniciativa planteada por el expresidente José Mujica acerca de que los uruguayos puedan comprar acciones de las empresas públicas. “Yo creo que tenemos que abrir paquetes de acciones para poder poner el ahorro nacional en las empresas públicas uruguayas, para que los uruguayos puedan hacer otras inversiones, como hicimos cuando armamos algunos de los parques eólicos en UTE”, comentó en diálogo con La Diaria Radio algunos días atrás.

En respuesta, la central sindical emitió un extenso comunicado este miércoles 18 de marzo en el que afirma que las empresas públicas “son un elemento central del desarrollo soberano del país”, así como también una “condición esencial para el acceso a derechos para toda la ciudadanía”.

“EI Pit-Cnt rechaza cualquier iniciativa que ponga en juego la definición de ‘empresa pública’, que atente contra [su] integridad bajo la retórica de ‘innovación vs. inmovilismo’, que pretenda abrir espacios para la privatización de bienes y servicios que son derechos de todo el pueblo uruguayo”, ratificó en el texto difundido.

En esta línea, la central sindical reparó en que, antes que impulsar un mecanismo de “captación de ahorro particular” a través de los entes, “resulta necesario revisar y flexibilizar las restricciones fiscales actualmente vigentes que limitan al sector público”. A su entender, esto permitirá generar condiciones “más equitativas” para que estas empresas “puedan competir en igualdad” con las privadas. El Pit-Cnt profundizó en que, si esto se hace, no solo se fortalecerá la capacidad operativa y eficiencia de los organismos públicos, sino que también “se contribuirá a garantizar que todas y todos los uruguayos accedan plenamente a sus derechos”.

En paralelo, argumentó la central de trabajadores, se “preservará” el “rol estratégico” de los entes, lo que asegura su sostenibilidad, competitividad y compromiso con el desarrollo del país, añadió.

“Reafirmamos nuestra disposición al diálogo y al análisis de propuestas que apunten a fortalecer la estructura pública, pero desde la base de garantizar [su] propiedad estatal, su papel social y su inserción como parte de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Sostener esta perspectiva es un mandato democrático construido desde la participación directa de la ciudadanía”, aseveró el Pit-Cnt.

Finalmente, reafirmó su “convicción” de que se pueden tomar medidas para fortalecer a las empresas públicas, y ahondó en que algunas de ellas “están vinculadas a revertir asimetrías que otorgan ventajas a las empresas privadas (en particular transnacionales)”, como las exoneraciones a las inversiones y la manera de contabilizarlas. “La defensa de lo público requiere condiciones equitativas que eviten el deterioro deliberado del patrimonio nacional”, manifestó.

“¡El patrimonio del pueblo está en manos del pueblo!”, finalizó el Pit-Cnt en su comunicado.

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