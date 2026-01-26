“Una ruptura abrupta del derecho internacional”: Abdala por captura de EE. UU. a Maduro

Política

Montevideo Portal

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, encabezó una conferencia de prensa sobre las 12:30 de este lunes en la que se refirió a la situación actual de Venezuela, luego de la captura de su presidente Nicolás Maduro a comienzos de 2026.

“Es notorio para las más amplias organizaciones del campo popular que el 3 de enero hubo una ruptura abrupta del derecho internacional”, comenzó Abdala, y sostuvo que se trata de “una situación de nuevo tipo en donde se vulnera, se pisotea el derecho internacional y empieza a predominar la fuerza, el derecho del más fuerte, el derecho de la potencia central”.

En esa línea, bajo la premisa de “defender la vida, defender el horror de la intervención militar, la vida en contraposición con los intereses del complejo militar industrial de los Estados Unidos de América que pretende arrasar con los derechos de los pueblos, para defender la democracia y la vida”, Abdala remarcó que “el campo popular no debe solamente pronunciarse, sino manifestarse, desarrollar acciones que desde una perspectiva ética, desde una perspectiva de solidaridad, desde una perspectiva humanitaria, intente generar las condiciones para frenar esto que es absolutamente peligroso”.

“El mundo es mucho más peligroso después del 3 de enero, y en ese cuadro es que se inscriben algunas de las decisiones que viene tomando todo el sistema de organizaciones populares de nuestro país”, adelantó el jerarca sindical.

Puntualmente, por iniciativa del Comité Antimperialista Uruguayo de Solidaridad con Cuba y los Pueblos del Mundo, Abdala explicó que el jueves 29 de enero a las 18:00 horas en el Paraninfo de la Universidad, se tratará “la agresión imperialista en Venezuela y los retos y los desafíos del derecho internacional”.

De la misma, formarán parte distintos académicos del Derecho Internacional, como Claudia Roca, de la República Argentina, Enrique Santiago de España e Ismael Blanco, catedrático de la Facultad de Derecho de la Udelar. En esta línea, Abdala extendió la invitación “para no solamente escuchar este debate, las ponencias de los académicos y los técnicos, sino también poner el corazón para que la solidaridad antiimperialista efectivamente se vaya difundiendo por toda la sociedad uruguaya”.

En tanto, el próximo 30 de enero a las 18 horas en la explanada de la Udelar se desarrollará una actividad con más de 16 artistas “donde se va a hacer énfasis en el canto, en el arte, en la poesía”. “Estas batallas no tienen que ver solamente con la razón, sino con la emoción y hay que llenar de sensibilidad la lucha por la vida de nuestros pueblos, contra la agresión del imperialismo norteamericano, de los más poderosos”, analizó el jerarca, y explicó que esto “solamente se frenará si logramos que nuestros pueblos levanten concretamente una bandera porque América Latina siga siendo un territorio de paz y no prosperen, digamos, estos mecanismos tan aberrantes que plantean la intervención militar directa de un país sobre los destinos de otro, cosa que debe ser un elemento absolutamente repudiable”.

Montevideo Portal