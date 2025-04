Déficit fiscal de 2024 “hubiese sido mayor”, afirmó Oddone, y habló de egresos para 2025

Economía

El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Gabriel Oddone acudió a la Comisión de Hacienda del Parlamento a presentar el “punto de partida” y los principales lineamientos de la agenda de política económica de este período.

Así, Oddone —que fue acompañado de su equipo económico— aseguró que el déficit fiscal del año pasado “hubiese sido mayor a la cifra publicada de no haberse postergado gastos o adelantado ingresos” en 2024.

“Según las estimaciones del MEF, el déficit del GC-BPS [Gobierno central – Banco de Previsión Social] de 2024 hubiese sido 0,5% del PIB mayor de no haberse postergado gastos hacia 2025 y adelantado el cobro de impuestos a las empresas públicas que correspondía pagar este año”, reza la gacetilla de prensa difundida este miércoles, luego de la reunión con los legisladores.

De acuerdo con las cifras compartidas por el Ministerio de Economía, en 2024 el déficit fiscal del GC-BPS fue de 3,3% del producto interno bruto, pero debería haber sido de 3,8% al tomar en cuenta esos gastos postergados y los adelantos de impuestos.

Oddone aseguró que los egresos adicionales para este 2025 ascienden a US$ 970 millones. Esa cifra se divide en dos, de acuerdo con el secretario de Estado: US$ 360 millones son gastos correspondientes a 2024 y fueron postergados (US$ 160 millones en el Ministerio de Transporte, US$ 100 millones en ASSE y US$ 100 millones en “otros”), mientras que los US$ 610 millones restantes son gastos comprometidos al 28 de febrero de 2025 a pagarse este año.

“A esto se le suma un adelanto de impuestos de empresas públicas que supondrá menor recaudación en 2025”, indica el comunicado.

Ante este escenario, el ministro “resaltó que la principal prioridad del equipo económico es atraer inversiones para impulsar el crecimiento”. Para lograr ese objetivo se definieron dos pilares fundamentales: fortalecer la estabilidad macroeconómica y mejorar la competitividad, argumentó Oddone ante los parlamentarios.

Entre esas inversiones, el titular de Economía y Finanzas planteó como prioridades las de origen público en infraestructura de agua y saneamiento, así como también las de mejora en movilidad urbana para el área metropolitana. “En cuanto a las prioridades en la asignación de recursos, se destacó el fortalecimiento de la matriz de protección social, con foco en la infancia, y la mejora de la convivencia y la seguridad pública”, reza el texto difundido.

Oddone fue acompañado por el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim; su subdirector, Jorge Polgar, y parte del equipo económico del MEF.

