Pit-Cnt califica de “insuficientes” anuncios del gobierno y pedirá reunión a Lacalle

Tras el anuncio realizado por el gobierno este lunes, el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt emitió un comunicado este martes en el que consideró que “el planteo del Poder Ejecutivo es absolutamente insuficiente para los sectores más vulnerables de la sociedad” y que no atiende “la situación de miles de personas desocupadas y/o independientes de la economía informal que están viviendo una realidad angustiante”.

En el documento la central sindical destacó el “alza inflacionaria y las perdidas salariales que se vienen acumulando” y sostuvo que en ese contexto el gobierno “desconoce los mecanismos de negociación colectivas previstos en la ley” tras realizar un planteo unilateral.

Este lunes el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, informó que a partir del 1.° de julio habrá un aumento del 3% en las jubilaciones y pensiones y de 2% para los salarios de los funcionarios públicos, mientras que para el sector privado se convocará al Consejo Superior Tripartito con objetivo de avanzar en los ajustes salariales.

Ante esto, el Pit-Cnt manifestó que no hubo mención en lo anunciado al salario mínimo nacional y además que el gobierno “no establece nada sobre el aumento constante de los precios en curso”.

“Se mantienen las ganancias de los sectores poderosos, que trasladan los precios internacionales de las materias primas a los precios del mercado interno, poniendo como rehén a la gente que no puede llegar a fin de mes con sus magros ingresos. Salvo que, a partir de eventuales conversaciones con el Poder Ejecutivo, las cosas se aclaren, el planteo no cubre las pérdidas de salarios y jubilaciones que se viene observando desde hace tiempo. No se propone nada para los sectores de microempresarios vinculados a la industria, la pequeña producción agropecuaria y el comercio de los barrios que también sufren en carne propia los costos del alza inflacionaria”, criticó la central obrera en el documento.

Finalmente, el Secretariado informó que se solicitará una reunión al presidente y al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres.

