Piden restablecer el homenaje “a los caídos en defensa de las instituciones democráticas”

La agrupación Corriente Constructora Liberal del Partido Colorado (PC) presentó una nota para que el Comité Ejecutivo Nacional del partido solicite al Poder Ejecutivo que “se reinstaure de forma oficial el Día de los Caídos en la Lucha por la Defensa de las Instituciones”.

La nota fue presentada por el secretario general de dicha agrupación, Daniel Villaamil, y está dirigida al secretario general del PC, el expresidente Julio María Sanguinetti. El sector solicita que se envíe “al señor presidente de la República, Dr. Luis Lacalle Pou, una minuta de aspiración solicitando al mencionado, se reinstaure en forma oficial, el Día de los Caídos en la Lucha por la Defensa de las Instituciones Democráticas, conmemorándose el 14 de abril”.

El 14 de abril de 1972 el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros asesinó al exsubsecretario de Interior Armando Acosta y Lara, a un militar (Ernesto Motto) y dos policías (Oscar Delega y Carlos Leites).

En marzo de 2021 el diario El Observador divulgó un audio inédito de ese día, en el que se escucha decir a un mando policial: "No, no, dejalos no. Dejalos, pero fritos. Heridos no. Heridos graves no”.

“Consideramos, como agrupación que somos y que no solo, profesa sino que difunde el pensamiento liberal, teniendo como principios primordiales en nuestro trabajo político, ser incansables defensores del Estado de derecho, la democracia y la libertad individual, es por ello que consideramos como un acto de justicia que el Estado retome de manera oficial, así como lo instauró el presidente Julio María Sanguinetti el año 1985 y que tristemente en el año 2006 por orden del presidente Dr. Tabaré Vázquez esta conmemoración oficial dejó de realizarse”, sostiene el sector colorado.

En ese momento Vázquez entendió que la fecha “habilitaba la conmemoración de sucesos acaecidos durante un capítulo especialmente aciago de la vida del país”.

El grupo colorado entiende que se “denostó” un “menosprecio de la memoria de estas personas que murieron inocentemente de manos de terroristas de la democracia y solo se encargó, de reconocer a víctimas del terrorismo de Estado”. “Víctimas el cual nosotros como agrupación, tampoco olvidamos o las consideramos menos personas que las víctimas asesinadas por la sedición”, aseveran sobre el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T).

“Los partidos políticos, todos, tienen ese deber civil de recordar, a todas las víctimas de cualquier terrorismo que haya padecido nuestra República, para que ello sirva en contribuir al fortalecimiento de nuestra democracia y de toda su gente”, expresan en la misiva.

En ese sentido, la agrupación considera “pertinente que no solo la ciudadanía sino el Estado, le rinda el homenaje que se merecen aquellos policías, militares y civiles inocentes, cuyas vidas arrebatadas por aquel grupo subversivo – terrorista, que hoy, integra de forma oficial el partido político Frente Amplio: el Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros”.

