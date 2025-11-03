Picadas de motos: cómo la Policía busca disuadirlas y el riesgo de la “contrainteligencia”

Policiales

El Ministerio del Interior se encuentra monitoreando e investigando la situación de grupos de decenas de motos que circulan incumpliendo normas de tránsito y se concentran en diversos sitios de Montevideo y del área metropolitana, generalmente causando ruidos molestos que son denunciados por los vecinos, fenómeno conocido como picadas.

En diálogo con Montevideo Portal, el subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, explicó al respecto cómo son los operativos en la capital y qué medidas se toman, estas se realizan con apoyo de la Intendencia de Montevideo, la Dirección de Policía Caminera y la Guardia Republicana.

Los “lugares clave” en Montevideo para estas actividades son Kibón, el Prado, el Museo Oceanográfico y las canteras del Parque Rodó.

“No entramos en ese sistema de provocación, de empezar a corretear, una moto para acá, una moto para allá, porque en definitiva es lo que buscan ellos. Que la Policía llegue y se dispersan por diversas partes”, enfatizó en ese sentido.

Así, resaltó la importancia de la Dirección de Videovigilancia, Analítica y Relevamiento Urbano (Divaru) que, a través del sistema de cámaras, informa en vivo sobre eventuales hechos: “Ahí lo que hacemos nosotros es un efecto pinza. Ir, encerrar, pero obviamente algunos se nos van”.

Según Rodríguez, a la “gran mayoría” de quienes participan de picadas se les aplican multas. En este último fin de semana, se realizaron más de 170 controles, se incautaron 12 motos y se aplicaron 43 multas.

“Muchas veces no tienen una libreta de propiedad ni libreta de conducir. Cuando no justifica realmente, o por ahí el policía profundiza un poco más la revisación del vehículo y ve que el motor está limado, o no queda muy clara la numeración, al no tener la libreta de propiedad o parte del propio chasis del vehículo, se procede a la incautación. Cuando vemos que ese vehículo tiene algún tipo de adulteración, allí se comunica a la Fiscalía, que en definitiva es la que resuelve al final qué medidas tomar”, explicó.

“Ellos buscan la provocación. Nosotros no vamos a entrar en esa provocación de las persecuciones. Por eso yo les he dicho que esto no se trata de un desafío a la Policía. A nosotros no nos están desafiando; se están desafiando ellos mismos con todas esas jugarretas que están haciendo., agregó el agente.

Asimismo, aseguró que “no es un hobby”, ya que “hay personas que venden repuestos, que venden motos, que tienen talleres mecánicos”. “Eso es importante. Es un gran negocio, se está transformando en un gran negocio, sin duda alguna”.

Si bien la presencia policial está de manera permanente, los fines de semana se “incrementa la fuerza efectiva”. La Policía sigue las convocatorias para este tipo de actividades a través de redes sociales y a raíz de ello anuncian los operativos correspondientes. Para Rodríguez, esto sirve como herramienta de disuasión.

“Es una manera mediática de que esa gente con esas intenciones diga que no van a salir porque anda la Policía y que desistan en ese momento. Tratamos de prevenir esa avalancha de gente en determinado lugar. Para nosotros es más fácil prevenir que después tratar de desactivarlo”, expresó.

Por otro lado, afirmó que “es una locura” la cantidad de motos incautadas en estos operativos. “Tenemos miles y miles de motos incautadas. La mayoría son nuevas”, dijo, y agregó que la “evaluación” que hacen sobre por qué no son reclamadas “es que deben más de multas que lo que vale la propia moto”.

“También sabemos que pueden estar probando y diciendo que se encuentran en Propios (avenida José Batlle y Ordóñez) y avenida Italia, y llegamos y no hay nadie, pero porque están en Propios y Ramón Anador. Seguramente van a empezar a jugar en las redes con eso. La contrainteligencia la pueden hacer”, señaló el subjefe.

