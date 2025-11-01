Policía refuerza operativos ante grupos de motos que generan disturbios y ruidos molestos

Policiales

Montevideo Portal

El Ministerio del Interior informó que se encuentra monitoreando e investigando la situación de grupos de decenas de motos que circulan incumpliendo normas de tránsito y se concentran en diversos sitios de Montevideo y el área metropolitana, generalmente causando ruidos molestos que son denunciados por los vecinos.

En las últimas horas, circularon varios videos en redes sociales de personas denunciando este tipo de situaciones. El periodista Diego Martini publicó un video en el que se ve a un grupo de vehículos circulando por Luis Alberto de Herrera “sin matrículas, no respetando señales de tránsito y agrupados obstaculizando el tránsito”.

Situaciones similares fueron denunciadas por vecinos del Centro, alertando por conjuntos que circulaban a alta velocidad por la avenida 18 de Julio, y de las inmediaciones del Rosedal del Prado.

Además, circuló en Instagram una convocatoria de un colectivo de motociclistas para juntarse en el Intercambiador Belloni sobre la medianoche, ir hacia las canteras del Parque Rodó y si llegaba la Policía dirigirse hasta el Museo Oceanográfico, en la rambla de Buceo.

Fuentes de la cartera informaron a Montevideo Portal que las autoridades, además de disponer operativos para zonas específicas de la ciudad, decidieron reforzar la presencia policial de jueves a domingos para poder hacer frente a este tipo de situaciones.

La Policía también se encuentra haciendo tareas de investigación. El modus operandi de estos grupos es convocarse en diversos lugares como si se tratara de “fiestas clandestinas”, dijeron desde el ministerio.

En la noche de este viernes, la intendencia y la Policía llevaron a cabo un operativo tanto en la zona de Kibón como en el Museo Oceanográfico. Según datos aportados por la cartera, los efectivos colocaron 42 multas, sacaron la libreta de conducir a cuatro personas por circular alcoholizados, decomisaron otros cuatro vehículos y retiraron dos matrículas.

Montevideo Portal