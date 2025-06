Perrone dijo que coalición se reunió para hablar de Caja Profesional sin invitar a Cabildo

Política

No llegó la tarjetita

Montevideo Portal

Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto (CA), publicó este martes un post en la red social X en donde criticó a dirigentes de la oposición.

Así, señaló que dirigentes del Partido Nacional, Partido Colorado y Partido Independiente convocaron a una reunión para discutir sobre la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu), de la que CA no fue notificado.

“‘Haz lo que yo digo y no lo que yo hago’. A esta hora se lleva adelante una reunión de la llamada coalición. Tema: caja de profesionales. No fuimos invitados, ¿por qué? No lo sabemos, son otros los que tienen que responder”, escribió.

Consultado por Montevideo Portal, el cabildante dijo que senadores y diputados de la coalición se encontraban reunidos en el Palacio Legislativo.

Perrone ha sido protagonista de una polémica en los últimos días por los votos otorgados por él y por Silvana Pérez Bonavita (los dos legisladores de CA) en la Cámara baja al proyecto de Rendición de Cuentas presentado por el Poder Ejecutivo.

