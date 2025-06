Radaelli contra Manini y CA: “Resulta que la coalición no sirve, pero para cargos sirvió”

Política

El líder del Espacio de los Pueblos Libres, sector que anunció su escisión de Cabildo Abierto a fines de mayo, Eduardo Radaelli, cuestionó el accionar de CA en el Parlamento —que ha acompañado al Frente Amplio en la Rendición de Cuentas y otros proyectos— y la conducción de Guido Manini Ríos.

De acuerdo con el exdirigente cabildante, Cabildo pasó del “voto zigzag” (“hoy voto pa’ acá y después voto pa’ allá”) al “voto venganza”. Sobre este segundo explicó: “¿Qué votan los blancos y los colorados? Negro. Votá blanco”.

“Más allá de los números, no me vengan acá con que votamos esos US$ 62 millones para ASSE por los más frágiles. No mientan, no nos mientan. Ese tema de los medicamentos costosos y de altos costos ya está. Vos vas al Fondo Nacional de Recursos, tenés un problema y, si el Fondo Nacional de Recursos te lo tranca, hacés un recurso de amparo y te lo dan. No me vengan con eso, porque ese sistema ya está elaborado, ya hay una ley para eso. Nadie se iba a quedar sin medicamentos si no se votaba eso”, ejemplificó.

En esta línea, expresó que el voto de la Rendición de Cuentas no fue consensuado a la interna de CA por los diputados Álvaro Perrone y Silvana Pérez Bonavita. “Hablé con dos integrantes de la Junta Nacional [de Cabildo Abierto] y me dijeron que no tenían ni idea de eso de lo que había votado Perrone, que nunca lo habían tratado y que no tenían ni idea. Entonces, vamos de vuelta, ¿de qué conducción me hablan? ¿de qué partido me hablan si ni siquiera con los integrantes de la Junta Nacional tocaron este tema?”, cuestionó.

Entonces abordó el rol de Manini Ríos dentro del partido: “¿Sabés lo que hacían los integrantes de la Mesa Política y la Junta Nacional [de CA] cuando se reunían? Manini llevaba todo cocinado, iban ahí y él decía: ‘Hay que votar esto’ y la Junta Nacional y la Mesa Política votaban eso”.

“Lo único que quiero es que este sistema político sea más creíble, que este sistema político sea democrático y nada más. Después, lo que haga cada partido, que le rinda cuentas a sus militantes. Cabildo Abierto hoy le tiene que pedir cuentas a sus militantes”, reflexionó.

E indicó que “la gente se empezó a dar cuenta de que esa conducción [de Manini] no era la adecuada, que era una conducción errática”.

En cuanto a la coalición que gobernó el período pasado lanzó: “Resulta que ya la coalición no sirve; no podemos ser coalición en la oposición. Pero resulta que para tener dos cargos en el Ejecutivo sirvió la coalición, porque yo vi a Cabildo Abierto sentado con los miembros de la coalición”.

Así, deslizó que cuando se estuvo a favor de la coalición desde CA fue “para tener dos cargos”. “No seamos incoherentes, la gente quiere coherencia”, expresó.

Por último, afirmó no tener diálogo con Manini y que su “última conversación” fue “por un mensaje en septiembre del año pasado”. “Me crucé con él ahora en la calle de casualidad: nos dimos la mano, nos saludamos. Acá no hay ningún tema personal de por medio. Pero sí estamos en política. Yo no me puedo olvidar de los 50 años de camaradería que tuvimos ni me voy a olvidar, espero que él tampoco se olvide”, completó.