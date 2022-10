Pereira y la reforma jubilatoria: “Es ilógico que se diga que se va a aprobar en 40 días”

Política

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, aseguró este viernes en rueda de prensa que la fuerza política comenzará a analizar “con la seriedad y responsabilidad de siempre” el proyecto que envió el gobierno al Poder Legislativo que contiene la Reforma de la Seguridad Social.

A continuación, se refirió al “costo político” que genera el realizar la reforma y aclaró que la coalición de izquierda en ningún momento habló de los costos políticos, sino que fueron los senadores del Partido Nacional (PN) Jorge Gandini y Gustavo Penadés, quienes dijeron —según dijo— que perderían las elecciones venideras si lo presentaban.

“Si van a presentar el proyecto de seguridad social, parto de la base que van a dar los tiempos suficientes para que la oposición pueda hacer sus planteos, plantear sus modificaciones y en todo caso, en el debate democrático, lo aprobarán las mayorías, pero parto de la base que un cambio estratégico de este tipo tiene que atender la protección social en todas sus dimensiones”, afirmó Pereira en declaraciones consignadas por radio Monte Carlo

El presidente del FA aseguró que está bien que el sistema de seguridad social tenga “sostenibilidad financiera”, pero consideró que también debe tener “sostenibilidad social” y sostuvo que eso es lo que hay que analizar: si las modificaciones realizadas dan esas garantías o no.

“Nosotros somos un partido que aspira a ser gobierno en la elección que viene, y un partido que aspira a ser gobierno, no hace oposición de bajo nivel, va a construir propuestas. Dependerá del gobierno si las escucha o no, no esperen del FA la actitud que tuvo el PN, que fue desaprobar todas las reformas de seguridad social que planteó el gobierno. La de la Caja Notarial, la de la Caja Bancaria, la de la Caja Militar. Y recién, en las políticas grandes, tuvieron consensos con el FA cuando los resultados fueron formidables, pero no los votaron”, opinó.

“Entonces, muchas veces el 'haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago' es parte de la retórica del gobierno actual. Fueron oposición permanente durante los 15 años. Dura, por momentos insultante, y se quejan de las opiniones políticas del FA. A empujones al FA no lo van a llevar, nosotros sabemos lo que es una reforma de la seguridad social, entendemos lo que es administrar un tema de este volumen, entendemos cuáles son los temas importantes, somos reformistas, pero las reformas no pueden recaer sobre los sectores menos pudientes de la sociedad y es lo que vamos a analizar”, añadió.

Consultado sobre los dichos del presidente Luis Lacalle Pou en referencia a que el FA no presentó ninguna propuesta, el líder de la fuerza de izquierda respondió que el mandatario “está equivocado o mal informado” porque el partido hizo sus propuestas en la Comisión de Expertos de Seguridad Social (CESS) junto a un diagnóstico. “Si esas propuestas no gustan, puede ser parte de lo lógico, lo que no es lógico es decir que no hubo propuestas”, reconoció.

Con respecto al primer planteó de Lacalle donde entregó un primer anteproyecto, Pereira recordó que el FA lo entendió como un planteo del presidente, no del gobierno, y que las 30 modificaciones que se le hicieron les terminó dando la razón de ese primer análisis. Sin embargo, continuó diciendo que ahora que está el proyecto del gobierno lo analizarán junto a los expertos en la materia, aunque criticó los tiempos planteados para su estudio y aprobación.

“Plantear una aprobación exprés de este proyecto es no darle la importancia que el tema de la seguridad social tiene para las futuras generaciones. Vamos a leer el proyecto. El FA pretende gobernar, no es un partido que juega a la marchanta o que opina por titulares de prensa. Opina luego de que estudia, no vamos a bailar ni a la música que coloca el gobierno, que tiene todo el derecho de hacer, pero no es posible que pretendan que el FA pretenda que baile esa música que no compartimos”, reflexionó.

“Yo parto de la concepción de que un sistema democrático profundo es el que les da a los parlamentarios el tiempo suficiente para hacer consultas a todas las organizaciones sociales y vinculadas, que le da tiempo para debatir en la comisión que se vaya a crear y que luego se apruebe una ley, que según se dice, aseguraría la sostenibilidad del sistema de la seguridad social para el futuro. Si efectivamente este tema tiene esa importancia, no se puede pedir que se trate en pocos días”, agregó.

Finalmente, consideró “ilógico” que se diga que el proyecto se va a aprobar en 40 días cuando, a su entender, al gobierno le llevó acordar este tema tres años.

“Lo que es ilógico es que se diga que se va a aprobar en 40 días. ¿Cómo es que se va a aprobar en 40 días algo que les costó tres años acordar? Entonces, hay que darle tiempo a la oposición, pero sobre todo a la sociedad a internalizar cuáles son las propuestas, cómo lo puede afectar y el Parlamento definirá democráticamente y el FA acata las resoluciones. De todas manera, insisto, en este tema no somos mano y no nos preocupa no ser mano”, concluyó.