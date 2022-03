Pereira y Cosse llaman a votar anulado en caso de estar indeciso el 27 de marzo; ¿Por qué?

Política

Aunque durante el primer tramo de la campaña de cara al referéndum del próximo 27 de marzo para derogar o mantener 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) la opción del voto en blanco o anulado tuvieron un protagonismo exiguo en los discursos de los principales actores políticos, últimamente, en particular el voto anulado ha ganado espacio.

Este sábado la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, manifestó a Telemundo que en “caso de que las personas no lleguen a una definición, lo cual es absolutamente respetable, no se dejen engañar con el tema del voto en blanco”.

“Votar en blanco es votar el no. Si no te definiste y todavía no sabes muy bien si votar el sí o el no, vota una papeleta del sí y del no, y anulas el voto”, señaló la jerarca departamental.

Sobre este punto, también se referido a fines de febrero el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, que manifestó una vez finalizado el debate entre los senadores Oscar Andrade y Guido Manini Ríos que “hay que trabajar activamente” para explicarle a la población “que votar en blanco es votar por el no” a la derogación de los artículos impugnados.

“Si lo que no quieren es participar de esta decisión, no quieren tomar partido, tienen que votar anulado y la forma más fácil de anular el voto es con una papeleta del sí y una del no”, apuntó Pereira, ante la circunstancia de que el voto en blanco sume a la opción del no (celeste).

El dirigente político agregó que esa es la forma “más fácil, pero después hay cien formas de anular el voto”.

Sin embargo, advirtió que “no se anula colocando una moneda, una carta o un pedazo de salame, eso son todos votos en blanco”.

Esta línea discursiva de ambos políticos respondió a la alta cantidad de indecisos que han dado las últimas encuestas, en particular Equipos Consultores que los ubicó en 28% de los electores y Opción que afirmó 22% está indeciso.

El papel del voto en blanco y el anulado

La reglamentación del referéndum establece que el apoyo al sí debe obtener el 50% más uno de los votos válidos en la instancia electoral.

A su vez, la normativa establece que la opción de sufragar en blanco será considerada como un voto por el no (o por la papeleta celeste), o sea, a favor de que se mantengan los 135 artículos impugnados.

En tanto, en el caso del voto anulado una primera interpretación supone que se trata de una posición neutra, pero sin embargo, otras posiciones se han conocidos en las últimas semanas.

Por ejemplo, en diálogo con El Observador la ministra de la Corte Electoral Ana Lía Peñeyrúa manifestó en el mes de enero que si bien para la Corte se concibe el voto anulado como neutro, entiende que el achicarse el número de votos válidos, se achica de esa forma el número de votos requeridos para que la opción por el sí logre el porcentaje que necesita para triunfar en el referéndum.

En esta línea, el politólogo Daniel Chasquetti escribió en Twitter a raíz del pedido realizado por Cosse de anular el voto: “Ya explicaste bien la racionalidad del pedido: lograr que los que no se identifican con ninguna de las opciones influyan en el resultado. El voto anulado no es válido y no computa para el cálculo del 50% + 1”.

Y agregó: “Sin duda afecta. En los referéndums, la única forma de no influir es no ir a votar. Independientemente de las retóricas de turno, el voto anulado y el voto en blanco son vías indirectas de apoyar a una u otra opción”.

En cambio, para el presidente de Factum y también politólogo Óscar Bottinelli el voto anulado o “más estrictamente voto cuyo contenido se anula”, escribió en El Observador, “es absoluta y totalmente neutro, no beneficia directa ni indirectamente al sí ni beneficia directa o indirectamente al no”.

“Sobre esto no caben dos opiniones. El resultado de la votación es por demás simple y sin lugar a ninguna duda: 1. La ley queda sin efecto si los votos por sí superan a la suma de los votos por no más en blanco. 2. La ley se mantiene si los votos por no sumados a los votos en blanco, superan a los votos por sí”, escribió el especialista en una columna en febrero escrita en el diario El Observador.

Bottinelli añadió que no hay que “andar haciendo ningún malabarismo con porcentajes ni con ninguna otra hipótesis”.

“Se ha dicho que el voto anulado podría beneficiar al sí porque baja el porcentaje de votos necesarios para que triunfe el sí. Esta afirmación constituye un error de lógica: el porcentaje de aprobación sobre el total de votantes baja en la misma proporción, con la misma intensidad, para un lado y para el otro. Baja el porcentaje de votos necesarios para que triunfe el sí y en forma simultánea baja el porcentaje de votos que necesita el mantenimiento de la LUC, es decir, la suma del voto por no más el voto en blanco. La baja es pareja y equilibrada, ergo neutra. Pero hay un segundo error. Hablar de porcentajes sin decir a qué base se refiere. Porque bajan los porcentajes sobre el total de votantes, pero no se modifican los porcentajes sobre el total de votos válidos, que es lo único importante para producir el resultado. Votos válidos son de tres categorías: sí, no y en blanco. Los votos anulados no son votos válidos. Para decirlo en términos escolares: se hace un montón con los votos por sí, se hace otro montón con los votos por no junto con los votos en blanco (un solo montón, indistintamente que sean por no o en blanco). Gana el montón que resulte más grande”, argumentó el politólogo.

