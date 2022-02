Política

Voto en blanco en referéndum contra LUC contará para el no: Pereira explicó cómo anularlo

“Hay cien formas de anular el voto, pero no se anula colocando un pedazo de salame”, dijo el presidente del Frente Amplio.

Una vez finalizado el debate entre el senador del Frente Amplio (FA) Oscar Andrade y su homólogo de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, el presidente de la coalición de izquierdas Fernando Pereira fue entrevistado por Tv Ciudad en un segmento especial que hicieron post debate.

Allí, se le consultó sobre varios temas y el líder del FA hizo una aclaración con respecto al voto anulado y en blanco en el próximo referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, que su continuidad o no serán una definición de la ciudadanía el próximo 27 de marzo.

Pereira dijo que “hay que trabajar activamente” para explicarle a la población que “votar en blanco es votar el no” a la derogación de este articulado. “Si lo que no quieren es participar de esta decisión, no quieren tomar partido, tienen que votar anulado y que la forma más fácil anulado es con una papeleta del sí y una del no”, indicó el líder de la izquierda.

“Esa es la más fácil, después hay cien formas de anular el voto, pero no se anula colocando una moneda, no se anula colocando una carta o con un pedazo de salame, esos son todos votos en blanco”, aclaró.

En este sentido, reiteró que se anula con una de las hojas electorales y algo que la “interceda”, que se le “interponga”. “Lo más fácil es una del sí y una del no”, reiteró.

“Ojalá los que tienen dudas se vuelquen por el sí, pero sino al final de la jornada no terminan de decidirse, esta es la forma de anular el voto y no participar de una decisión de la que no quieren actuar”, concluyó el exdirigente sindical.

Es que a fines del año 2021 la Corte Electoral definió el color de las papeletas para ambas opciones. Como es sabido, aquellos que pretenda mantener el articulado de la LUC deberán votar por el no y utilizar la papeleta celesta. En tanto, aquellos que quieran derogar los artículos deberán votar sí y poner la opción rosada.

Sin embargo, en estas elecciones, las opciones en blanco, voto que utiliza gran parte de los indecisos, contará para aquellos que pretenden mantener la Ley de Urgente Consideración tal como está.

El voto será secreto y obligatorio y aquellos que no sufraguen tendrán que pagar una multa, cuyo monto será equivalente a una unidad reajustable, que se duplicará en caso de ser funcionario público o tengan calidad de profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República (UdelaR).