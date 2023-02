Pereira tras citación de Fossati a Gustavo Leal: “Tengo tranquilidad de cómo trabaja”

Política

Montevideo Portal

Tras la citación realizada por la fiscal Gabriela Fossati al exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana Gustavo Leal, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, confirmó este lunes a MVD Noticias (TV Ciudad) que mantuvo conversaciones con el exjerarca experto en seguridad.

Pereira manifestó que Leal “se va a presentar en la Justicia como debe ser” y aclaró que será “en calidad de testigo”.

“Va a decir todo lo que conoce sobre el tema. La sociedad puede tener la tranquilidad que, una vez terminada esa audiencia, Leal le va a comunicar a la sociedad uruguaya todo lo que sucedió. Sin esconder nada, que es lo que venimos reclamando al Gobierno desde que comenzó el caso Astesiano. Leal va a explicar toda esta situación”, afirmó Pereira.

El dirigente político agregó que entiende que “el Gobierno esté preocupado”, debido a que “el exjefe de seguridad de Presidencia está en uno de los escándalos más grandes” que tiene Uruguay e involucró a “todo el mando policial”.

“Lo que nos atiende son las preocupaciones de la fiscal Fossati. Convocó a un compañero y Leal va a responder. Luego se va a reunir con el Frente Amplio, pero primero va a hacer una conferencia de prensa para también explicarle la situación a todo el pueblo uruguayo. Acá hay que ser claros y transparentes, que es lo que venimos siendo desde el principio. Si reclamamos claridad para el Gobierno, también para nosotros mismos”, dijo Pereira.

Consultado sobre si Leal le había confirmado que se reunió con los padres de Alejandro Astesiano, Pereira dijo que hasta el jueves no iba a hablar.

“Hemos tenido esas conversaciones, pero hasta el jueves no vamos a hablar porque respetamos mucho a la Justicia. En segundo lugar, no tenemos cuál es el cuestionario de Fossati ni el motivo por el que se convocó a Leal. Y si la Justicia es quien convoca, lo primero es responder a la Justicia y luego a lo que nos debemos que es la ciudadanía. Lo que pueden tener tranquilidad nuestra gente, los uruguayos que hayan votado al FA y los que no, es que el jueves Leal va a hacer una conferencia de prensa a la salida de la Fiscalía. Ahí va a dar todos los detalles de lo que sucedió. Tengo tranquilidad de como trabaja Leal. Tengo certeza de que la explicación que dé va a arrojar luz sobre la situación”, dijo el presidente del FA.

Sobre Astesiano en particular añadió: “No estamos ante un perejil, ni estamos ante un mitómano. Estamos ante una persona que sabe moverse y no podemos entrar en ese juego”.

Este domingo el diario El Observador informó que desde su reclusión preventiva en la cárcel de Punta Rieles, el excustodio presidencial Alejandro Astesiano manifestó que Leal visitó a sus padres, radicados en el lado brasileño de la barra del Chuy, y les ofreció ayuda para su hijo y dinero para facilitarles visitarlo en Montevideo.

A raíz de esta situación, Astesiano habría eliminado a su padre de la lista de personas facultadas para visitarlo en prisión, con la intención de “no saber más nada” del asunto.

La crónica detalla que la denuncia fue radicada por vía administrativa el pasado 3 de enero. En las actas del hecho se establece que Astesiano declinó radicar denuncia penal y que dijo que su intención era “dejar constancia” del hecho denunciado.

Montevideo Portal