Pereira sobre Club Progreso: "Actores políticos de la coalición no respetaron la veda"

Luego de lo sucedido en el estadio Abraham Paladino, sede del Club Progreso, donde efectivos de la policía revisaron la mercancía de la tienda oficial de la institución, previo al partido disputado con Cerro el pasado viernes —en busca de material de la campaña del sí, según afirmaron desde el club—, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira se pronunció al respecto en su cuenta de Facebook.

"Lo sucedido en Progreso fue un hecho que no lo generó la Comisión del Sí y por el que tampoco se pronunció. Actores políticos de la coalición aprovecharon la circunstancia para sacar ventaja y no respetaron la veda. Nosotros si las respetamos, a la democracia la tenemos que cuidar en cada una de nuestras acciones. Confiamos que la Corte Electoral esté tomando nota de lo sucedido. Transcurrida la jornada electoral nos podremos pronunciar", aseveró, en referencia al período de silencio o veda electoral que antecede al referéndum de este domingo y que impide a los políticos pronunciarse públicamente haciendo "actos de propaganda proselitista" (según se establece en la ley 16.019).

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, y el Director de Secretaría de la cartera, Luis Calabria, se pronunciaron en sus redes sociales desmintiendo que se hubiese buscado material político en el lugar, citando un comunicado ministerial donde se afirmaba que el control realizado era de rutina y de carácter preventivo en busca de armas, drogas o elementos como pirotecnia o banderas.

No es verdad que la Policía fue en búsqueda de material político del SI.



También es Falso que no dejaron entrar a alguien por una camiseta.



Es un ataque injusto para todos los Policías, en una campaña de desprestigio inentendible.



Este no es el camino.



