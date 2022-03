"En ningún momento me hablaron de pirotecnia", dijo encargado de tienda de Progreso

Policiales

Montevideo Portal

Ante la noticia de que la policía fue a revisar la mercadería del Club Atlético Progreso, previo al partido que este disputó con Cerro el pasado viernes, en busca de material del sí a la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior negó esa versión. "Esto es de rutina en todos los partidos. En todos. Buscan fuegos artificiales y artículos ilícitos. Aflojen la manija contra la Policía. Ellos nos cuidan", escribió Santiago González en Twitter.

En esta línea, desde la cartera se aclaró a Montevideo Portal que "en todos los espectáculos deportivos se controla no solamente al público sino que también a los proveedores que hacen ingreso de bultos a los escenarios". Estos procedimientos se realizan "con carácter preventivo" en busca de armas, drogas o "elementos prohibidos" como pirotecnia o banderas que exceden el tamaño permitido, detallaron fuentes del ministerio.

Pero estimado Diputado. Claramente no tiene idea la tarea de la Policía en los estadios.

Esto es de rutina en todos los Partidos. En todos.

Y si no lo hacen, actúan ma.

Buscan fuegos artificiales y artículos ilícitos.

Aflojen la manija contra la Policía. Ellos nos cuidan https://t.co/B7kG5QzFVl — Santiago González (@santiagon1974) March 26, 2022

No obstante, el encargado de la tienda oficial de Progreso, Daniel Nusa, narró a Montevideo Portal cómo vivió los hechos.

Él tiene la mercadería en el auto, el cual "en este momento está embanderado, una banderita del sí y otra rosada". Al llegar al estadio el viernes, pasó el primer portón "sin ningún problema": se identificó con la guardia privada, les dijo que es funcionario y le dejan pasar.

"Cuando voy a pasar el segundo portón, ahí está la policía, me dicen que así no puedo ingresar. Les explico que voy a descargar la mercadería, que soy el encargado de la tienda, entro y salgo. Bueno, me dejan pasar. Entro, descargo las cosas, saco el auto y lo llevo al estacionamiento, que queda relativamente a la vista de la tienda. Ahí viene el veedor de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) a decirme que el auto ahí no. Le dije "¿cómo el auto no? Estoy en el estacionamiento, no voy ni a sacar las banderas ni remover el auto del estacionamiento". En eso empieza a conversar con el jefe del operativo policial del partido, salgo a colocar un cartel que indica que la tienda oficial está ahí, se me acercan dos oficiales —muy amablemente, pero se me acercan— y dicen que van a revisar las cosas de la tienda por si hay material político", profundizó el comerciante.

Consultado respecto a si los oficiales le preguntaron textualmente si se disponían a revisar su mercadería con ese motivo, Nusa aclaró: "Honestamente, no recuerdo si ‘material político’, ‘material del sí’, ‘material rosado’", pero aseguró que se trataba de "alguna variación" de esas tres.

Asimismo, enfatizó en que los policías "en ningún momento" le hablaron de pirotecnia, como sostuvieron desde el Ministerio del Interior. "En ningún momento me manifestaron que buscaban pirotecnia, ni droga, ni nada", insistió.

"Fueron claros cuando entraron, me dijeron: ‘Vamos a revisar por si hay material político’", aseveró el encargado de la tienda oficial del club. Así, indicó que no los oficiales no encontraron "ni pirotecnia ni material político" y se retiraron de su comercio.

Sobre la versión del Ministerio del Interior, indicó que se deberían haber seguido otros pasos. Es decir, en primera instancia, deberían haberlo parado antes de entrar; en segundo lugar, antes de pasar el segundo portón, y finalmente, al bajar la mercadería del auto. "No se sostiene esa versión de que lo hacen en todos los partidos. No sé en qué partido se habrá hecho", finalizó.

Montevideo Portal