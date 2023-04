Pereira se sumó a la polémica con Graciela Bianchi por homenaje a Larbanois & Carrero

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se sumó en la tarde de este miércoles a la polémica entre los senadores Óscar Andrade y Graciela Bianchi ante la propuesta de la oposición de realizar un homenaje en el Parlamento al dúo folclórico Larbanois & Carrero por el 45 aniversario de su formación.

“No encuentro ninguna razón para que el Partido Nacional y Cabildo Abierto no voten el homenaje al dúo Larbonois Carrero”, afirmó Pereira a través de un mensaje en Facebook.

“Esta forma de actuar coloca un desprecio por una historia cultural íntimamente vinculada a las tradiciones más profundas de nuestro canto. Si no se puede hacer este homenaje, nos ingeniaremos para hacer uno a cargo de los protagonistas de la historia”, agregó el presidente del Frente Amplio.

El Frente Amplio planteó en los últimos días una sesión homenaje en el Senado para conmemorar los 45 años del dúo. Según afirmó este lunes el senador Óscar Andrade, los blancos y los cabildantes comunicaron que rechazaban la iniciativa. Sin embargo, una publicación en Twitter del legislador sobre este tema generó un cruce con su colega del Partido Nacional, Graciela Bianchi.

La senadora afirmó que los comentarios de Andrade "no se ajustan a la verdad". "Ante la solicitud realizada por la coordinadora de la bancada del FA, la coalición ofreció para el homenaje el Salón de los Pasos Perdidos u otras de las salas de eventos especiales, para un mayor lucimiento del homenaje", añadió, lo que provocó una respuesta de Andrade.

Senadora no pedimos una sala, para hacerlo no se precisa votar nada, no son de ustedes las salas, así como hace unos meses se realizó una sesion, para homenajear a Olga del Grossi, la propuesta es una sesión de homenaje del senado a los 45 años del duo.

