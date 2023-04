Pit-Cnt: ley de personería jurídica es “asimétrica” en exigencias a sindicatos y empresas

Política

El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt se refirió a la ley sobre la personería jurídica para entidades gremiales, que fue aprobada en el Senado este martes.

En la declaración, la central sindical afirmó que “los sindicatos son una organización independiente de la clase trabajadora que debe ser protegida y promovida”, pero “lamentablemente esta votación se desarrolla en un contexto de un importante ataque antisindical tanto en el sector público como en el privado”.

“El proyecto aprobado en general respeta los parámetros de la Organización Internacional del Trabajo, que establece que los gobiernos tienen la obligación de respetar la independencia de los sindicatos con respecto al estado, las patronales y los partidos políticos, su autonomía para tomar sus resoluciones y su autarquía para organizarse como estimen conveniente. Sin embargo, es de hacer notar se trata de un proyecto asimétrico, que genera obligaciones para los sindicatos, pero donde no hay requerimiento alguno para la persona gremial de los empresarios, donde no existen sanciones cuando una cámara empresarial no cumple con el criterio de brindar la información necesaria para promover la negociación colectiva”, cuestionó el Pit-Cnt.

Finalmente, la central criticó los dos aditivos propuestos por Cabildo Abierto referidos a establecer el voto secreto en los sindicatos y la eliminación del descuento automático de la cuota sindical.

“Eran de un notorio contenido de reglamentación antisindical y no solo eran contrarios a la normativa nacional y a la opinión del movimiento sindical, sino de los propios principios de la OIT”, finaliza el documento.

Los planteos de Cabildo Abierto no fueron acompañados por la mayoría por la mayoría del cuerpo, por lo que no se los incluyó en la ley aprobada.

