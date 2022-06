Pereira respondió a García: gobierno “toma el atajo de intentar dañar personas o al FA”

Política

El presidente de la coalición de izquierdas aseguró que el “nerviosismo y el apuro” no pueden ser “herramientas políticas” de un ministro.

El Frente Amplio (FA) realizó el pasado sábado la reunión de su Plenario Nacional, donde analizó "la situación del país" y aprobó su plan político. Luego de la convocatoria de este sábado, el partido emitió un documento en el que denuncia que el "gobierno de coalición encabezado por el herrerismo llega a la mitad del período con una emergencia económica y de seguridad".

En esta línea, criticaron al gobierno de Lacalle Pou, al que lo acusaron como uno en el que "se avanza en un proceso privatizador y de debilitamiento de las empresas públicas" y que "perdemos soberanía con la entrega del puerto" mientras que la "política internacional no genera resultados comerciales ni políticos".

En respuesta a este documento, donde el partido político anuncia que se ha comprobado que los problemas de seguridad del país "no se resuelven con discursos duros, medidas ineficaces y oportunismo político", el ministro de Defensa, Javier García, responde al partido político mediante un tuit. "El FA emitió declaración sindical. A tono con quien realmente lidera la oposición: el PIT-CNT", comienza el descargo de García. "Después de 2 años de augurar todos los males en pandemia, radicalizan y dividen. Estuvieron 15 años en el gobierno y no aceptan la derrota. No tienen lealtad institucional", escribió el ministro.

Las palabras del secretario de Estado generaron repercusiones a nivel de los legisladores de la coalición de izquierdas, que comentaron en sus redes sociales estos dichos y le contestaron. Sin embargo, las palabras de García llegaron también a la cúpula del partido político, dado que su presidente, Fernando Pereira, también le respondió en una publicación en su cuenta de Facebook.

“El nerviosismo y el apuro no puede ser las herramientas políticas de un secretario de Estado. Al ministro de Defensa Nacional no le gustó la declaración que votó por unanimidad el Plenario Nacional del Frente Amplio”, comenzó diciendo.

Para Pereira, el García “tiene todo el derecho” de pensar que no erraron en economía y en seguridad, “aunque gran parte de la sociedad lo esté evaluando así, negativamente”. Ahora, a entender del presidente del FA lo que no se puede hacer es “decir que tenemos deslealtad institucional”. “Si el partido de la oposición discrepa del gobierno se lo trata de desleal con las instituciones”, comentó.

“Es de un nivel de intolerancia al que no debemos acostumbrarnos. Basta que nos pronunciemos sobre algún tema o modelo que muestra fracasos, para que salgan ataques personales o institucionales que no tienen sustento alguno”, opinó.

“Tal vez si se hicieran cargo de gobernar y escuchar a las disidencias, podrían atender demandas de la sociedad uruguaya, que está siendo golpeada por los precios de los productos, las rebajas salariales, las rebajas de las jubilaciones —incluyendo a las jubilaciones mínimas—, el bajo presupuesto para la educación, la ciencia, la salud y la vivienda”, agregó.

Finalmente, el presidente del FA dijo que gobernar es “hacerse cargo” y “cumplir con las promesas de campaña”, no obstante, recalcó que el gobierno “toma el atajo de intentar dañar personas o al Frente Amplio”. “La gente cada día lo ve más claro”, indicó.

“El Frente Amplio ha demostrado su lealtad institucional siempre y es una ofensa gratuita la del ministro de Defensa. Pero si lo que pretende es callarnos, manifestamos que seguiremos expresando todas nuestras diferencias con respeto pero también con firmeza. Es la responsabilidad que nos otorgó la ciudadanía y de nuestro compromiso republicano”, concluyó.

