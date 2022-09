Pereira criticó “indignación selectiva” del gobierno por alimentación en escuelas

Política

Montevideo Portal

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, criticó este domingo en redes sociales que no se haya brindado servicio de alimentación en las escuelas durante los días de vacaciones de setiembre.

“La Dirección General de Primaria comunicó que los días 21, 22 y 23 son días no hábiles, por lo tanto no se brinda servicio de alimentación. Tampoco se brindan prestaciones ni tickets para sustituir la alimentación en los centros escolares”, informó el político en una publicación que divulgó a la prensa.

En esta línea, el presidente del FA dijo que “hay integrantes del gobierno y la coalición que tiene indignación selectiva”.

“Se rompen las vestiduras cuando los comedores no funcionan en una medida de paro y las suspenden tres días consecutivos por una decisión administrativa. No aparece como noticia principal que nuestros niños no tengan alimentación durante tres días, sobre todo porque estas resoluciones las autoridades de la educación no las hacen públicas. Hay que ir en la dirección de responsabilizarse para que nuestros niños se alimenten los 365 días del año”, agregó.

