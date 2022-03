Pereira: “No se profundiza” en denuncias de abuso policial porque “son hijos de pobres”

Política

“Ser pobre no puede ser sinónimo de que te hagan pasar mal, de que no te respeten los derechos humanos cuando te privan de libertad”, dijo el presidente del FA.

El presidente del Frente Amplio (FA) Fernando Pereira señaló este martes que “la única razón por la que no se profundiza” en las denuncias de abuso policial es “porque son hijos de pobres”.

“Si las contesta fenómeno, si investiga fantástico. ¿Qué puede querer más un país democrático que un ministro cumpla con su labor? Lo cierto es que hasta ahora no las había contestado, las denuncias llevan meses”, dijo Pereira tras las declaraciones del ministro del Interior Luis Alberto Heber, que pidió información de esas denuncias.

“La única razón por la que no se profundizan es porque son hijos de pobres, que no les dan seguimiento a los casos”, agregó en declaraciones consignadas por Telemundo (Canal 12). El presidente del FA sostuvo que “la Asociación de Defensores de Oficio hace meses que dice que hay casos de abuso policial, ¿son la mayoría de la policía? No, la mayoría de la policía nos cuida”.

“Un sector de la policía minoritario abusa de su función, y a quien abusa y violenta a los derechos humanos hay que investigarlo. Si no lo investigó seguirá en su tarea, pero si los violentó no puede estar en un lugar donde se nos cuida. El ministro estuvo omiso, si cumple mejor”, añadió.

Pereira comentó que “ser pobre no puede ser sinónimo de que te hagan pasar mal, que te hagan pagar peaje doble, que no te respeten los derechos humanos cuando te privan de libertad, aún cuando hayas cometido un error hay que respetar a cada ciudadano, así lo indica la ley y la Constitución”.