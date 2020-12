Pereira: “El gobierno nos ha asegurado que no se pretende limitar el derecho de protesta”

Política

El presidente de la República realizó una conferencia de prensa este miércoles donde anunció una nueva batería de medidas para combatir el importante avance del coronavirus en nuestro país.

Entre esta gran cantidad de medidas, el presidente Luis Lacalle Pou dijo que se decidió reglamentar el artículo 38 de la Constitución. Esta medida es para los casos en que se atente de forma notoria la salud pública. Además, se definirá legalmente el concepto de aglomeración.

Consultado sobre si este cambio constitucional podría afectar el derecho de protesta y limitación, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a Montevideo Portal que "el gobierno ha asegurado que no se pretende limitar" ni el derecho de protesta ni de movilización.

"La gente se reúne por otras cosas que no es la protesta social. Uno puede entender que en el contexto de pandemia sea necesario dar orientaciones de política para que la gente no se reúna en determinados lugares, el problema es que se estimula el reglamento de un artículo de la Constitución", advirtió Pereira.

"Ahí se va a estar limitando por un tiempo la libertad de reunión. Para los que somos defensores acérrimos de la libertad eso, como mínimo, nos parece muy incómodo", agregó.

En ese sentido, Pereira dijo que la movilización sindical, si es necesario van a analizar "de qué manera la hacemos cuidando nuestra salud".

"Todas las movilizaciones de la central las hemos hecho cuidando nuestra salud, no hay ni un foco relacionado a una movilización sindical o la militancia dentro del sindicato", aseguró Pereira.

Además, explicó que han tomado medidas para las reuniones sindicales, como la no asistencia de mayores de determinada edad y reuniones de determinada cantidad de personas, en "consonancia con las recomendaciones del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH). "En cuarentena se lucha con otras herramientas y otra ética", dijo Pereira.

"La preocupación es que limitaciones excesivas al derecho de reunión pueden generar dificultades superiores mucho mayores a las que hoy tenemos. No quiero prejuzgar porque no conozco el texto, pero desde el gobierno se nos ha asegurado que no se pretende limitar el derecho de protesta ni el de movilización, pero no es el único tema que nos preocupa", aseguró el dirigente sindical

"Nos preocupa que los jóvenes uruguayos que se reúnen en plazas y parques tengan claro cuáles son los criterios que hay que tener para no contagiarse entre nosotros", añadió.

La isla de los olvidados



El presidente del PIT-CNT cree que en el anuncio del Poder Ejecutivo "faltan medidas y políticas para subsidiar a quienes perdieron el empleo o que no van a tener trabajo porque no se va a hacer el Carnaval, por ejemplo".

"No hay políticas de estímulo a los monotributistas del Ministerio de Desarrollo Social, a las unipersonales. Cuando se corta la movilidad se les corta el trabajo", agregó.

Pereira señaló que los anuncios del gobierno van "a traer impactos, como ocurrió en marzo". "La menor movilidad afecta a sectores importantes, como los cuentapropistas y no hay una sola medida de subsidio, solo para el transporte interdepartamental", advirtió el dirigente sindical.

El presidente del PIT-CNT advierte que "no hay políticas de estímulo de puestos de trabajo, para los puestos de trabajo que se pierden en el turismo o para que emprendimientos productivos no terminen cerrando".

"Un día va a llegar la vacuna y se va a inmunizar parte de la población. Mientras tanto la gente tiene que comer, hay dos seguridades que cuidar, la sanitaria y alimentaria. Que la gente tenga dónde comer, dónde dormir y lo mínimo", sostuvo Pereira.