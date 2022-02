Pereira: “¿Cuál es la lógica de decir que la política no entra al Estadio Centenario?”

Política

El presidente electo del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, dijo que “es muy poco entendible” la negativa de la Comisión Administradora del Field Oficial (CAFO) de otorgar las instalaciones del Estadio Centenario para un acto que impulsa la Comisión Nacional por el sí, que pretende la derogación de 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

Entrevistado por Subrayado (Canal 10), Pereira señaló que “la sociedad uruguaya se expresa democráticamente” y “el mismo acto que de alguna manera lo pide la comisión por el sí lo podría pedir la comisión por el no, y a los dos se las tendría que ceder”.

“Es un acto civil, de una convocatoria a referéndum que tiene convocatoria constitucional. ¿Por qué decir que no? ¿Cuál sería la diferencia de prestárselo a un privado si nosotros lo estamos pidiendo como privados para hacer una campaña de recaudación que permita sostener una campaña por el sí? ¿Cuál es el argumento que hace inviable que ese estadio se utilice?”, agregó.

Pereira cuestionó: ¿cuál es la lógica de decir que la política no entra al Estadio Centenario? ¿Cuál es la lógica de quitarle importancia política de los lugares centrales? Es una lógica que flecha la cancha, buscaremos un lugar alternativo y vamos a llenar, sin dudas, varias veces el local para que eso signifique el Estadio Centenario, pero no comprendemos que le hagan esto a nuestra comisión y también si se lo hicieran a quienes defienden el mantenimiento de la ley”.

El presidente electo del FA expresó que “la política interviene en todo. Pensar que la política no interviene en el fútbol es no haber vivido en Uruguay o no entender el fútbol”. “Lo que se hace es un acto de discriminación, se discrimina a un sector que pelea con menos herramientas. No se olviden que el no está con todo el aparato del Estado”, aseguró Pereira.