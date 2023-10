Pensión a Fernández Faingold abre debate en Diputados: ¿se puede votar o queda para 2025?

Política

La Cámara de Senadores aprobó este miércoles por unanimidad una pensión graciable para Hugo Fernández Faingold, exvicepresidente de la República (1998-2000), exministro de Trabajo, exsenador y también embajador uruguayo en Estados Unidos entre 2000 y 2005.

El senador colorado Germán Coutinho, al hacer uso de la palabra, dijo que el exvicepresidente “está gravemente enfermo”, y “en una situación económica que no le permite afrontar los costos del cuidado y atención médica que su estado requiere”.

Tras ser aprobada por unanimidad en el Senado, estaba previsto que este jueves la Cámara de Diputados votara el proyecto de ley que le implicaría un ingreso extra de unos $ 22.640 (cuatro Base de Prestaciones y Contribuciones) al dirigente político colorado. El valor actual de la BPC es de $ 5.660.

Sin embargo, la Cámara baja no obtuvo cuórum por la ausencia de legisladores del oficialismo para sesionar de forma extraordinaria este jueves, cuando se iba a tratar un proyecto vinculado a los extrabajadores de Casa de Galicia. Según establece el reglamento, “para la realización de la sesión ordinaria inicial de cada período será necesaria la presencia en sala de más de la mitad de los componentes de la Cámara, conforme con lo establecido en el artículo 109 de la Constitución”.

La sesión tuvo una apertura formal, pero tras un par de lecturas de anuncios protocolares, el presidente en funciones de la Cámara, el frenteamplista Gustavo Olmos —suplente del nacionalista Sebastián Andújar—, debió anunciar: “No habiendo número, se levanta la sesión”.

Esto implicó que no fuera refrendada la pensión graciable para Fernández Faingold, y disparó dudas sobre si es posible que sea votada pasado el plazo constitucional para incrementar el gasto público, que es de un año antes a las elecciones nacionales.

Incluso, dentro del Partido Colorado persisten versiones contrapuestas sobre este asunto y, según pudo saber Montevideo Portal, la discusión sobre qué ocurriría con la pensión graciable del exvicepresidente fue parte del análisis que realizaron los colorados en conversaciones informales en el Parlamento, antes de decidir no entrar a sala para la sesión del jueves en la Cámara baja.

No obstante, el diputado del Partido Colorado Conrado Rodríguez afirmó en diálogo con Montevideo Portal que es posible que se apruebe la semana próxima, y que existen antecedentes al respecto.

“Creo que no cayó [el proyecto]. Primero que ya hay antecedentes. En 2018, fueron aprobadas [dos pensiones graciables] con posterioridad al plazo de un año antes de la elección. Además, hago el siguiente razonamiento: ¿dentro del año de elección no se podrían dar pasividades entonces? ¿Los que tienen causal jubilatoria no se pueden jubilar en ese período? La respuesta lógica es que sí, pueden. Entonces, si se pueden dar jubilaciones en el año de elección, también se pueden dar pensiones. Existen gastos previsionados que son los que naturalmente tiene que tener el Estado para poder otorgar determinadas prestaciones. Eso está incluido en el presupuesto nacional y en el del Banco de Previsión Social”, argumentó Rodríguez.

El colorado mencionó las pensiones graciables que fueron dadas a Teresa Possamay y a Isabel Labat Montoya el 29 de octubre de 2018, cuando las elecciones nacionales tuvieron lugar el 27 de octubre de 2019. La postura de Rodríguez es la misma que la del legislador Felipe Schipani, que dijo a Montevideo Portal que seguramente la pensión se vote la semana próxima.

Sin embargo, en contraposición a la opinión de Rodríguez y de Schipani, el diputado Ope Pasquet entiende que el proyecto no puede ser votado en este período, tras la decisión política de este jueves de no ingresar a sala.

Pasquet afirmó a El País que el Partido Colorado “se hará cargo” de “pagarle a Fernández Faingold lo que hubiera recibido de haberse aprobado la pensión en la sesión” de este jueves. Aunque no hay una definición formal, precisó el legislador, del mismo modo descontó que habrá una resolución de la colectividad en ese sentido.

De todos modos, el legislador descontó que esta situación sería temporal, porque la pensión podría ser votada al inicio de la próxima legislatura. “Cuando se retomen las sesiones y sea constitucionalmente posible votar esos gastos, seguramente la pensión se votará”, agregó Pasquet.

Por su parte, el diputado del Frente Amplio Olmos coincidió con Pasquet y señaló a Montevideo Portal que, desde su punto de vista, “no se puede votar nada que aumente el gasto durante el año previo a las elecciones”.

Sobre una posible convocatoria de urgencia para este viernes, Olmos aclaró que se tiene que hacer con firmas y 24 horas antes”, por lo que “si esa opción no se utilizó, ya no se puede”. Ante la posibilidad de votarse la semana próxima, Olmos insistió que “seguro no se puede”.

