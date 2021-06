Penadés: gobierno "atendió" 7 medidas propuestas por el FA; para Andrade es "frustrante"

Política

Sobre las 18 horas de este miércoles el presidente, Luis Lacalle Pou, recibió en la Torre Ejecutiva a la comisión parlamentaria que realiza el seguimiento de la emergencia sanitaria en el país.

La comisión, que fue creada en el mes de abril por el Senado a iniciativa del Frente Amplio, es presidida por el nacionalista Gustavo Penadés, mientras que Alejandro Sánchez ocupa el cargo de vicepresidente. Además, la integran: Danilo Astori (actualmente suplantado por José Carlos Mahía), Mario Bergara, Daniel Olesker, Óscar Andrade, los nacionalistas Carlos Camy, Jorge Gandini, Amín Noffouri y los colorados Germán Coutinho y Carmen Sanguinetti, y el cabildante Guido Manini Ríos.

A la salida, el senador del Frente Amplio, Oscar Andrade, brindó una rueda de prensa donde aseguró que los parlamentarios del FA tienen una diferencia "sustancial" con el gobierno. A su vez, dijo que el presidente "tiene una mirada distinta" ya que, según dijo, "supone que la restricción no supone menor la movilidad porque los uruguayos no responderían a esta convocatoria".

"Creemos que el pueblo uruguayo estaría a la altura como en abril y mayo del año pasado. Nosotros tenemos la convicción de que lo que dicen los científicos daría resultado sobre medidas políticas que contribuyan y el Poder Ejecutivo es que entiende que no daría resultado", añadió.

Consultado sobre si hubo un acuerdo o no con el presidente, Andrade dijo que para que exista "se tendría que avanzar en los sustancial". "El gobierno no está dispuesto a poner medidas más restrictivas porque no redundarían en una menor movilidad y los uruguayos no acatarían", aseguró.

Sobre la creación de la comisión, el legislador frenteamplista aseguró que "hubiese tenido más sentido" si se creaba en diciembre del año pasado y no en abril. "A nadie le gusta restringir ninguna actividad, pero si hablamos de la vida de cientos de uruguayos con el riesgo inminentes con cepas resistentes a la vacunación, es por esa emergencia que estamos tratando de reclamar", afirmó.

Finalmente, ante la consulta de una periodista, Andrade sostuvo que su fuerza política está evaluando la interpelación a tres ministros. "Es frustrante que no hayamos logrado un acuerdo. Es evidente que los temas que se dieron cuenta son tangenciales", indicó, y reiteró que la "inexistencia del acuerdo" es porque hay diferencias en las posiciones.

Oficialismo

Por su parte, el también integrante de esta comisión Gustavo Penadés también brindó declaraciones a la prensa. En esta instancia, el legislador nacionalista dijo que de las "medidas contundentes" que planteó el FA, el gobierno anunció que 7 de ellas "fueron atendidas", fundamentalmente aquellas que tienen que ver con políticas laborales.

Asimismo, indicó que la oposición "insiste en cortar la movilidad y cerrar la llave general", algo que el gobierno no comparte. No obstante, resaltó que las medidas que el gobierno planteó para marzo del 2020 fueron todas exhortaciones, salvo los cierres de los centros comerciales. La diferencia para Penadés estuvo en cómo la población adoptó los recaudos.

"Hay una serie de otras preocupaciones que tienen como objetivo central la atención de algunos sectores y fundamentalmente se va a atender la situación de las mujeres embarazadas para poder protegerlas", anunció el senador blanco, ante uno de los pedidos que la oposición realizó el pasado martes.

"Lo que se sigue priorizando es la población vulnerable. (El presidente) no está de acuerdo con reprimir, con la necesidad de salir a detener a quien tiene que buscar su trabajo. Debe renovarse la sensación de cuidado que parece que haberse perdido", admitió.

Finalmente, el dirigente dijo que el dialogo "está abierto" e informó que la Comisión de Seguimiento "va a tener una prórroga en su trabajo.

