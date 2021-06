Penadés: FA tiene “visión totalitaria” que es “o se hace lo que yo quiero o rompemos todo”

Política

El senador del Partido Nacional Gustavo Penadés se refirió este martes a la decisión del Frente Amplio de interpelar a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, y al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas. En primer lugar, el nacionalista dijo que a la interpelación la miran con "mucha pena" porque, según dijo, se está "partidizando" la pandemia de covid a través de la "ruptura del diálogo" entre oficialismo y oposición.

"La miramos con mucha pena porque en realidad en momentos que se está atravesando una situación tan complicada como la pandemia, la partidización de la misma a través de la ruptura del diálogo entre el gobierno y la oposición en el Parlamento es una decisión que debemos rechazar y lamentar, porque creo que lo que se está buscando es convertir una situación tan delicada como la que estamos atravesando, en un enfrentamiento político", indicó en declaraciones a radio Monte Carlo.

"Aquí va a haber una interpelación, no va a pasar absolutamente nada después de ellas, salvo estar varias horas arriesgando la salud de todos nosotros adentro de una sala y conociendo posiciones que son archiconocidas. Aquí ha venido en reiteradas oportunidades el ministro de Salud Pública y en reiteradas oportunidades la ministra de Economía. Se ha explicado hasta el cansancio cuál es la posición del gobierno, se compartirá o no. Lo que se está buscando es un enfrentamiento político que se viene ya percibiendo desde hace tiempo en las redes sociales y en todos lados, y creemos que no aporta en nada", agregó.

En tal sentido, aseguró que el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) advirtió en la comisión de seguimiento de la pandemia que sería "muy perjudicial" para el país que se de una partidización o politización de la pandemia. Para el legislador blanco, el Frente Amplio (FA) "la está politizando" y, a su vez, está "desoyendo" al GACH, "a quien dicen tanto ir".

Asimismo, el senador afirmó que el oficialismo escuchó las propuestas del FA, pero aseguró que la visión de la coalición de izquierdas es "bastante autoritaria".

"El Frente Amplio tiene una visión bastante totalitaria de la realidad que es: 'o se hace lo que yo quiero o rompemos todo', y no es esa la actitud que hay que tener. En esto el presidente les anunció que llevaba 7 propuestas de las que el FA había realizado y que se estaba trabajando en otras que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) las estaba costeando", sostuvo.

Finalmente, el nacionalista dijo que el dialogo entre ambas partes "es importante" y, por tanto" pidió no "bastardear" las herramientas legislativas que se tienen "con el ruin objetivo de convertirlas en un proceso de politización".

"Se podrá compartir o no, pero me preocupa esa visión totalitaria de que o se hace lo que yo quiero o rompemos todo. Eso me parece absolutamente contraindicado para este delicado momento y para este régimen democrático que estamos viviendo", concluyó.