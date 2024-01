Peirano Basso no puede ser extraditado a Paraguay hasta que finalicen causas en Uruguay

Política

El exbanquero Juan Peirano Basso, acusado por varios delitos de estafas y producción de documentos públicos de contenido falso, fue liberado este viernes tras declarar ante el fiscal de Delitos Económicos, Gilberto Rodríguez.

El empresario, que fue detenido en 2006 en Estados Unidos y extradito a Uruguay en 2008, fue el último de la familia Peirano en ser detenido tras la crisis financiera que vivió Uruguay en 2002.

El exbanquero fue notificado este jueves sobre el pedido de captura internacional (notificación roja) que emitió el gobierno paraguayo. A partir de ahora, la Justicia paraguaya tiene 40 días para solicitar la extradición de Peirano Basso por vía diplomática.

El fiscal Rodríguez explicó a Montevideo Portal que la decisión de dejar en libertad al empresario e imponerle medidas cautelares como fijación de domicilio, imposibilidad de salir del país y la obligación de presentarse una vez por semana en la comisaría, radica en que desde 2008 el exbanquero siempre ha sido “ubicable” ante el requerimiento de la Justicia.

Incluso, Peirano Basso se presentó ante Interpol cuando fue notificado sobre la alerta roja paraguaya. En esta línea, Rodríguez dijo que el hombre tiene familia constituida en Uruguay y actividades laborales en el país. “Tiene arraigo en el país”, agregó. Además, actualmente está bajo un proceso penal desde 2008, por lo que en principio no hay razones para suponer una potencial fuga del exbanquero.

Los Peirano fueron acusados por fraude bancario tras la crisis del 2002 y los tres menores procesados en agosto de 2002, luego de que, en junio, el Banco Central ordenara la intervención del Banco de Montevideo y del Banco La Caja Obrera, propiedad del grupo familiar. En diciembre de ese año, Peirano Facio (padre) fue procesado y encarcelado, también por fraude. Murió en la Cárcel Central a los 83 años en 2003.

Los tres hermanos encarcelados recuperaron su libertad en 2007, tras pagar una fianza de 250.000 dólares cada uno. En 2013 se los procesó por el delito de insolvencia societaria fraudulenta y en 2015 la Justicia los condenó a resarcir al Banco Central en 340 millones de dólares por las transferencias ilegales que causaron el vaciamiento del Banco de Montevideo. Todo esto por la causa de fraudes a ahorristas del Fondo Mutuo Banalemán (Banco Alemán), propiedad del Grupo Velox, el grupo empresarial de la familia Peirano.

En diálogo con la prensa, el abogado de Peirano Basso, José Sellanes, expresó que por el momento se va a esperar el pedido de extradición formal proveniente de Paraguay y a partir de eso se decidirá.

“En principio, Juan Peirano está en Uruguay extraditado desde los Estados Unidos (EE.UU). Por lo tanto, hasta tanto no concluya la causa no puede ser extraditado a otro país. Por el principio de especialidad hasta que no se resuelva la causa por la que fue extraditado desde EE.UU. no se puede enviar a otro país”, afirmó Sellanes.

