PedidosYa condenada por “actos antisindicales”: deberá volver a emplear a un repartidor

PedidosYa fue condenada en la jornada de este martes tras expulsar a un repartidor luego de que el trabajador se manifestara e "incurriera en actos antisindicales”.

La Justicia emitió una sentencia de primera instancia y la compañía deberá emplear al repartidor tras ser desvinculado de la empresa luego de que en el pasado mes de julio “los repartidores de PedidosYa se organizaron, tomando medidas en reclamo por mejores condiciones de trabajo, instalándose una mesa de negociación con la empresa, participando de la misma representantes de los trabajadores acompañados por su asesor”, aseguró el Sindicato Unión de Trabajadores de PedidosYa (UTP) en un comunicado.

Tras la acción sindical, PedidosYa optó por expulsar a varios trabajadores, entre ellos representantes que se encontraban negociando las condiciones con la firma, “incurriendo en prácticas antisindicales”.

El juez Ricardo Santana Rodríguez “resolvió que efectivamente la empresa incurrió en actos antisindicales, condenando a la misma a reinstalar al trabajador”.

Por último, UTP aseguró: “Hace varios años venimos denunciando prácticas antisindicales por parte de la empresa, la cual en enero de 2024 despidió a 251 trabajadores a través de una videollamada, desarticulando a la Unión de Trabajadores de PedidosYa”.

Además, este martes, la Justicia había rechazado una demanda laboral contra PedidosYa presentada por un repartidor. El fallo estuvo a cargo del juez Walter Hugo Burella, quien desestimó el reclamo.

