Tras rechazo judicial por denuncia de repartidor de PedidosYa, el FA quiere modificar ley

La Justicia rechazó una demanda laboral contra Pedidos Ya presentada por un repartidor. El fallo estuvo a cargo del juez Walter Hugo Burella, quien desestimó el reclamo.

Según informó El País y confirmó Montevideo Portal, la denuncia judicial había sido iniciada por un prestador de servicios de la plataforma que buscaba el reconocimiento de derechos laborales frente a la empresa, precisamente la licencia, salario vacacional, aguinaldo, horas extras, más multas, daños y perjuicios. Sin embargo, el magistrado entendió que no correspondía acceder al planteo, cerrando así la vía en esta instancia.

Ante este hecho, legisladores del Frente Amplio buscarán modificar la ley 20.396, aprobada en febrero de este año por la anterior gestión de gobierno.

La norma establece un marco de protección mínimo para quienes trabajan en plataformas digitales en el país, ya sea como repartidores o conductores de transporte de pasajeros. La norma reconoce derechos tanto para los trabajadores dependientes como para los autónomos, asegurando condiciones justas, seguras y transparentes, sin importar la figura contractual. Entre los puntos centrales se destacan la obligación de las empresas de informar sobre los algoritmos que usan para asignar tareas o evaluar desempeño, el derecho de los trabajadores a una explicación clara ante suspensiones o bajas de cuentas, la protección de la reputación digital y la posibilidad de acceder a la información que generan durante la relación laboral.

Además, la ley regula aspectos vinculados a la retribución mínima, el límite de horas semanales, la capacitación obligatoria y la provisión de herramientas básicas de trabajo. Para los autónomos, establece cobertura en caso de accidentes laborales, acceso a beneficios de la seguridad social mediante monotributo y el derecho a negociación colectiva. El Ministerio de Trabajo será el encargado de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y aplicar sanciones en caso de infracción.

El senador oficialista Eduardo Brenta dijo a Montevideo Portal y aseguró que pretenden que se “modifique ese proyecto que fue aprobado a último momento en el periodo anterior, y reestablezca un vínculo de dependencia entre las plataformas y los trabajadores”. Además, analizó que “no puede ser que estos trabajadores no tengan cobertura de seguridad social u otros derechos como licencia, aguinaldos, salario vacacional”.

Contrario a la ley, el legislador afirmó que desde el Frente Amplio les “parece que hay que dejar claro el vínculo laboral que existe, que se genera entre el trabajador y la plataforma”.

