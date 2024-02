Pasquet cruzó a Demasi por sus consideraciones sobre la violación de los derechos humanos

Política

Luego de que se conociera públicamente que Secundaria eliminó el concepto “terrorismo de Estado” de su nuevo programa, la Asociación de Profesores de Historia del Uruguay (APHU) cuestionó, a través de un comunicado, la decisión tomada por las autoridades educativas.

En lugar de “terrorismo de Estado”, el programa señala que, para referirse a los episodios del pasado reciente —la dictadura—, hay que mencionarlo como “la suspensión y el avasallamiento de las garantías constitucionales de los ciudadanos”.

“El cambio no es inocente, y repite la decisión que existió en la primera versión del programa de Historia de Noveno Año de Educación Básica Integrada de eliminar ese concepto, que es el usado por la historiografía y las ciencias sociales para describir y analizar las violaciones a los derechos humanos realizadas por las dictaduras que ocurrieron en la segunda mitad del siglo XX en América Latina”, cuestionó la asociación.

Por su parte, el reconocido docente e historiador Carlos Demasi dijo, en entrevista con Canal 10, que “hay algunos cambios de palabras que implican cambios pesados en cuanto a la concepción del programa”.

“Hay decisiones que suenan conflictivas, con poco fundamento argumental. Equiparar la acción de los tupamaros con la violación de los derechos humanos, o eliminar el concepto de ‘terrorismo de Estado’, por una sucesión de adjetivos catastróficos no se entiende muy bien para qué es. Me da la impresión de que se trata de amortiguar la realidad de la dictadura y equipararla con lo que pudo haber sido una realidad anterior por la acción de los tupamaros. De esa manera, en cierta medida, implica darle como una justificación”, opinó Demasi días atrás.

Sobre la violación a los derechos humanos, Demasi señaló que están definidos por el Estatuto de Roma, un tratado que estableció la Corte Penal Internacional en 1998. Este tribunal tiene jurisdicción sobre crímenes de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión.

“Allí está establecido clarísimo que quienes violan los derechos humanos son los Estados, no las personas. Una banda de delincuentes no viola los derechos humanos cuando roba y mata a una persona. Comete un delito. Por otro lado, en Uruguay la violación de los derechos humanos y dictadura no están vinculados. La violación de los derechos humanos es anterior”, desarrolló el docente.

Las apreciaciones realizadas por Demasi provocaron la reacción del abogado y diputado del Partido Colorado Ope Pasquet, quien cuestionó en la red social X (Twitter) lo afirmado por el docente de historia.

“¿Cómo que ‘una banda de delincuentes no viola los derechos humanos cuando viola y mata a una persona, comete un delito’? Supongo que el profesor Demasi se expresó mal y no quiso decir lo que dijo. El delito de homicidio suprime el derecho a la vida de la víctima, que es obviamente un derecho humano fundamental. Los delitos cometidos por los agentes del Estado son más graves y merecen mayores penas, sin duda. Pero delitos como el homicidio o la violación también lesionan los derechos humanos, aunque hayan sido cometidos por particulares”, afirmó Pasquet.

