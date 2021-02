Paso a paso: ¿cómo es el plan de vacunación que inicia con la llegada de dosis de Sinovac?

Locales

El Gobierno informó que entre la noche del jueves y la madrugada del lunes arribarán a Uruguay las primeras 192.000 dosis de la vacuna china Sinovac. Con ellas se iniciará el plan de vacunación en nuestro país, último de Sudamérica en comenzar.

El presidente Luis Lacalle Pou anunció en enero que Uruguay había negociado con Pfizer-BioNtech y con Sinovac. En total, Uruguay acordó la compra de dos millones de dosis de Pfizer-BioNtech y 1,75 millones de Sinovac. Ambas vacunas requieren de dos dosis, y la segunda debe aplicarse 28 días después de la primera.

Desde un principio se estableció como prioritario al grupo de funcionarios de la salud, debido a su evidente exposición al virus. Por este motivo, el Gobierno había señalado que este grupo sería el primero en vacunarse.

Sin embargo, finalmente no será así, porque tan solo diez días después de la llegada de las dosis de Sinovac se espera que lleguen las dosis de Pfizer-BioNtech, y estas últimas tienen mayor efectividad contra la COVID-19.

Debido al riesgo al que están expuestos los trabajadores de la salud, el Gobierno prefiere que se inoculen con las dosis más efectivas entre las disponibles, motivo por el que no se vacunarán con Sinovac.

Con este panorama, tras la llegada del primer embarque con 192.000 dosis de la vacuna china, se ofrecerá la inyección a los vacunadores, los trabajadores de la educación, policías, bomberos y militares en actividad y trabajadores del Inau. En todos estos grupos, los vacunados serán menores de 60 años.

Los vacunadores podrán darse la primera dosis entre sábado y domingo, según anunció el presidente Luis Lacalle Pou, mientras que el resto de los grupos mencionados podrán hacerlo a partir del lunes.

Posteriormente, está previsto que desde el 8 de marzo hasta el 26 de abril arriben a Uruguay 468.000 unidades de Pfizer-BioNtech, a razón de 50.000 o 60.000 por semana. Estas se destinarán a vacunar al personal de la salud y a los adultos mayores que viven en residenciales.

En el medio, está previsto que el 15 de marzo arriben 1.558.000 dosis de Sinovac. Si todo sale como está planeado, Uruguay recibiría entre febrero y abril más de 2.000.000 millones de dosis que servirán para vacunar a más de un millón de personas.

"Cubiertas las fases de grupos de prioridad, se continuará con los siguientes grupos de adultos comenzando por los de mayor edad hasta los jóvenes de 18 años. El orden de vacunación se realizará en tandas mediante agenda de turnos a la que se podrá acceder por página web, teléfono, Whatsapp y App CoronavirusUY", informó Presidencia en un comunicado.

Para evitar que entre los grupos prioritarios se vacunen personas que no están habilitadas a hacerlo, el sistema informático contará con un registro de los que tendrán permitido inocularse. En caso de que alguien intente agendar turno con un número de cédula que no está entre los registrados, no podrá hacerlo.

La inoculación de un alto porcentaje de la población uruguaya se logrará una vez que arriben el resto de las dosis acordadas con Sinovac y Pfizer-BioNtech. Además, el Gobierno continúa la negociación con otros laboratorios, según se indicó en el comunicado oficial.

Por otro lado, también se espera el arribo de 172.800 dosis de AstraZeneca/Oxford mediante el mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un dispositivo para abastecer de vacunas al mundo de forma equitativa. Las dosis que recibirá Uruguay serán fabricadas por la farmacéutica surcoreana SK Bioscience.

