Paso Molino: a prisión por privación de libertad hombre que retuvo a joven con una navaja

Policiales

Fue condenado a 15 meses de prisión efectiva el hombre que amenazó a una mujer con una navaja en la zona de Paso Molino.

El caso estuvo a cargo de la fiscal de Flagrancia de 16° turno. Angelita Romano. El hombre fue condenado por “un delito de privación de libertad agravada en reiteración real con un delito de lesiones personales intencionales agravadas y un delito de simulación de delito”.

El hombre había sido detenido el pasado martes tras un allanamiento en una pensión del barrio Paso Molino. Contaba con dos antecedentes penales, uno por rapiña y otro por atentado violento al pudor.

La denunciante señaló en redes sociales que le faltaban tres cuadras para llegar a su casa. "Un tipo me agarró de atrás con una navaja. Me llevó para una calle cerrada. Me amenazó con matarme, casi no la cuento”, comunicó.