Declara el hombre detenido por amenazar con una navaja a una mujer en el Paso Molino

Tal como informáramos, fue detenido este martes el hombre que amenazó con una navaja a una mujer e intentó secuestrarla en el barrio Paso Molino.

Según supo Montevideo Portal, en base a fuentes de la investigación, el hombre, de 66 años, fue detenido tras un allanamiento en una pensión de ese mismo barrio.

La mujer hizo la denuncia en redes sociales, pero también en la vía judicial. El hombre declara este miércoles ante la Justicia. Tiene dos antecedentes penales, uno por rapiña y otro por atentado violento al pudor.

El caso es investigado por la fiscal Angelita Romano, informó a Montevideo Portal el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech. A partir de la detención hay un plazo de 48 horas para resolver si se lo imputa por algún delio.

La denunciante señaló que le faltaban tres cuadras para llegar a su casa. "Un tipo me agarró de atrás con una navaja. Me llevó para una calle cerrada. Me amenazó con matarme, casi no la cuento”, comunicó.

