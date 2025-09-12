Judiciales

Pasar con la moto en la vereda: la razón que derivó en el asesinato de El Negro Kevin

El homicida del Negro Kevin, un joven de 26 años que se entregó horas después del crimen, fue imputado este viernes por la Justicia y permanecerá en prisión preventiva durante 180 días, después de que el juez Humberto Álvarez resolviera formalizar la investigación. En la audiencia de este viernes, los testigos revelaron cuál fue el motivo de la discusión que llevó al tiktoker y cantante a la muerte.

Tal como informó El País, los altercados entre el Negro Kevin y su vecino venían de larga data. En la audiencia de formalización, la fiscal de Homicidios de 4° Turno, Andrea Naupp, contó qué fue lo que ocurrió, según reconstruyó de los relatos de los testigos.

En ese sentido, la magistrada sostuvo que el homicida solía increpar a la víctima por pasar en moto por la vereda. El motor de la discusión del pasado miércoles 10 de setiembre, habría sido porque la situación fue a la inversa: el vecino del cantante pasó en su vehículo, y éste lo enfrentó.

Tras la discusión, el homicida de Kevin Almada fue a “la casa de un amigo” y salió con un revolver, con el que le disparó seis veces a la víctima. El primo menor de edad del cantante fue testigo de la situación, por lo que agrava el delito.

La información oficial indica que en la tarde de ese miércoles, sobre las 16:30 horas, ingresó al 911 un llamado de un vecino de La Teja, en el que relató haber escuchado disparos de armas de fuego sobre la calle Real esquina Zubillaga.

Al dirigirse al lugar, los efectivos notaron la presencia de un hombre caído en la vía pública, con varios disparos en su cuerpo y sin signos vitales.

El autor del delito se presentó ante la seccional N° 19 ese mismo día y se entregó.

Tal como informáramos, Almada contaba con un largo prontuario delictivo, que incluía un intento de homicidio en 2021, hurto especialmente agravado e indagatorias por abuso sexual, violencia doméstica y porte de armas de fuego, consignó Subrayado.

El ahora fallecido soñaba con vivir de la música y sacar adelante a su madre. Su referente era Daddy Yankee, según reconoció en una entrevista. En su Instagram, tenía 53.000 seguidores, mientras que en TikTok contaba con 35.000.

Entre sus canciones más conocidas, se encuentra “A lo baraja”, junto al productor Lucas Bunnker y al músico Negrito Pierre. El tema cosecha más de un millón de reproducciones en Spotify. En tanto, “Popozao” cuenta con más de 300.000 vistas.