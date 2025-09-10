Policiales

Quién era el Negro Kevin, el joven de 22 años asesinado este miércoles en La Teja

Este miércoles, falleció a los 22 años el cantante e influencer uruguayo el Negro Kevin, luego de recibir seis disparos en una discusión con otro hombre en la vía pública.

Kevin Almada —su nombre de nacimiento— soñaba con vivir de la música y sacar adelante a su madre. Su referente era Daddy Yankee, según reconoció en una entrevista. En su Instagram, tenía 53.000 seguidores, mientras que en TikTok contaba con 35.000.

El artista popularizó la frase “a lo baraja”, que, según explicó, es “estar al 100, bien motivado”. Además, señaló que su pasión por cantar se debía a que lo llevaba “en el alma”. “Me ponen el arroz con leche y tiro mis bases arriba. Le pongo el dulce del sabor”, dijo.

Entre sus canciones más conocidas, se encuentra “A lo baraja”, junto al productor Lucas Bunnker y al músico Negrito Pierre. Esta cosecha más de un millón de reproducciones en Spotify. En tanto, “Popozao” cuenta con más de 300.000 vistas.

El cantante se iba a presentar el sábado 20 de setiembre en Flores, en la Trinidad Fest.

