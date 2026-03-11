Pasajera de ómnibus que separó brutal pelea pide recuperar su celular robado en el acto

Locales

Luego de que el pasado martes se viralizara una escena de violencia en un ómnibus en Montevideo, una de las pasajeras realizó un pedido de ayuda.

El hecho se dio en la línea 370, de la empresa UCOT en las calles Carlos María Ramírez y Concordia, en la zona de La Teja.

Una de las litigantes, más joven que su oponente, logra dar por tierra con la otra. Luego, esta última intenta contraatacar munida de un vaso térmico de color rosa.

La situación no empeora todavía más gracias a la mediación de una tercera mujer, —de camisola estampada—, que se coloca entre las litigantes y obstaculiza la pelea.

Estela, una de las personas que “intentó salvar el mundo” separando a las mujeres que se peleaban, realizó un video que fue publicado en la red social Instagram en la tarde de este miércoles. “Dejé mi bolso en el primer asiento y me faltó el celular”, lamentó.

Según explicó, el dispositivo tiene en su funda una foto de sus padres tomada en 1951, por lo que le tiene un afecto especial. “Desearía de alma recuperar el celular, porque aparte están las fotos de mis nietas y mi familia”, agregó.

“Si encontraste el celu, devolvelo”, sentenció.

