“¡Soltame que la mato!”: altercado entre mujeres en un bus capitalino se hace viral

Las escenas de violencia a bordo de ómnibus en Montevideo no son cosa de todos los días. Sin embargo, en ocasiones ocurren, y a veces incluso involucran al personal de las unidades.

En las últimas horas, un ómnibus de la línea 370, de la empresa UCOT, fue escenario de una violenta situación, cuyo registro fílmico fue divulgado por el influencer Daniel Moragues y se hizo viral.

Los hechos ocurrieron cuando el bus se encontraba en Carlos María Ramírez y Concordia, en la zona de La Teja. Allí, y por razones desconocidas, dos mujeres mantuvieron una reyerta que pasó de los insultos a las vías de hecho.

Tal como se aprecia en las imágenes, una de las litigantes, más joven que su oponente, logra dar por tierra con la otra. Luego, esta última intenta contraatacar munida de un vaso térmico de color rosa.

La situación no empeora todavía más gracias a la mediación de una tercera mujer —de camisola estampada—, que se coloca entre las litigantes y obstaculiza la pelea.

La grabación permite escuchar insultos y amenazas. “¡Quién te miró!”, exclama una de ellas, quien también hace referencia a las partes generatrices de la progenitora de su adversaria.

Finalmente, la más joven de las peleadoras es convencida de abandonar el vehículo y el incidente finaliza.

Según informara posteriormente el noticiero Telenoche, una de las mujeres involucradas sufrió lesiones. Asimismo, desde la compañía se reportó la rotura de un vidrio del coche, y se adelantó que el incidente será investigado.

Un " que miras " puede terminar en batalla dentro del transporte público de #eluruguayposta . Sin dudas #postalandia es CINE. pic.twitter.com/zPyvuAdwmB — Daniel Moragues (@DaniMoraguesuy) March 9, 2026