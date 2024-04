Partido Socialista analiza si apoya plebiscito de Ciudadanos para ingreso a intendencias

Política

Montevideo Portal

En la interna del Partido Socialista (PS) se está hablando sobre apoyar el plebiscito propuesto por Ciudadanos (sector del Partido Colorado) para lograr incluir en la Constitución que el ingreso del personal de las intendencias departamentales se haga por concurso y, eventualmente, sorteo.

Nicolás Lasa, edil de Montevideo perteneciente al PS, dijo a Montevideo Portal que el tema no se ha discutido formalmente, pero aseguró que ha mantenido conversaciones con varias personas dentro del partido que se mostraron a favor de acompañar la medida. “Estuve intercambiando con otros compañeros, compartiendo visiones”, indicó, y acotó que, en lo personal, él cree que el PS “debería respaldar la medida”.

“Si nos apuran, estamos de acuerdo con lo que se plantea, e incluso vamos más allá: que sea en todo el Estado, no solo en las intendencias”, señaló Lasa.

El secretario general del partido, Gonzalo Civila, dijo esta mañana en Desayunos informales (Canal 12) que el contenido de la propuesta le parece “compartible”. Sobre el hecho de que se incluya en la Constitución, manifestó que le “parece importante” que “normas generales estén contenidas” en la Carta Magna. El edil acotó que “estaría bueno que la ciudadanía se expida” sobre el tema.

“Cuando decimos ‘no está bueno discutir esto en un contexto electoral’, si va a un plebiscito va a pasar siempre, porque la Constitución establece que los plebiscitos se hacen junto con las instancias electorales más cercanas. Así que por ahí no tenemos un problema”, sostuvo Civila.

De todas formas, ratificó que “las definiciones” en torno a esta discusión son “colectivas” y “requieren discusión”.

Al respecto, Lasa dijo que en la tarde de este jueves se realizará una sesión del Comité Ejecutivo Nacional del PS. Puede ser que allí se trate de manera oficial esta propuesta, aunque Lasa no lo comentó como algo garantizado.

José Nunes, senador integrante del PS, dijo a La Diaria que, “en términos conceptuales”, le parece “positivo que la Constitución resguarde el ingreso democrático a la función pública, no solo para los gobiernos departamentales”, sino también para el gobierno nacional y “los distintos organismos públicos y entes autónomos”.

También sopesó que hay “consideraciones de tipo político sobre la oportunidad” y la “conveniencia” de un plebiscito, las cuales “hay que hacerlas” y “discutirlas colectivamente”.

Otras posturas

Dentro de la interna del Frente Amplio (FA), el senador y precandidato Mario Bergara aseguró que va a firmar para apoyar la iniciativa de Ciudadanos; a Carolina Cosse, precandidata e intendenta de Montevideo (de licencia), le pareció mejor “que lo presenten en la próxima legislatura”; Yamandú Orsi, precandidato y exintendente de Canelones, no considera que “todo se resuelva por la Constitución”; y Andrés Lima se mostró “de acuerdo” con la propuesta.

Fernando Pereira, presidente de la coalición de izquierda, puntualizó que en la fuerza “no hay ninguna duda” sobre el “tema de fondo”. “Nosotros queremos que no haya acomodos en intendencias, no queremos que los intendentes hagan lo que quieran con los trabajadores. No queremos que despidan a un trabajador simplemente por cambiar de partido o de sector”, aseguró en rueda de prensa, consignada por Subrayado. Sin embargo, enfatizó en que existe “un tema de forma”.

A la interna del Partido Colorado, en tanto, todo el sector Ciudadanos acompañará la medida. La diputada colorada María Eugenia Roselló dijo a Montevideo Portal que planteó el tema en el seno de la coordinación de la Cámara baja, y que lo conversó con representantes de la coalición de gobierno y la oposición, que quedaron en dar una respuesta. “Nadie nos dijo que no, están todos analizando”, afirmó la legisladora.

Roselló mencionó que no se descarta que algunos legisladores del Partido Nacional puedan firmarlo, a pesar de que votó en contra del proyecto de Adrián Peña en el Senado.

Afirmó que Cabildo Abierto ya se mostró proclive a la propuesta, y que ya tiene “algunas firmas” de representantes cabildantes. “También tengo la firma del diputado Iván Posada, tengo la firma del diputado César Vega, además de los legisladores del Partido Colorado. Algunos, no todos, todavía Conrado Rodríguez no lo firmó”, comentó Roselló.

Montevideo Portal