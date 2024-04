Qué dijeron los precandidatos del FA sobre plebiscito de Ciudadanos para intendencias

Política

Ciudadanos, sector del Partido Colorado, anunció este martes que buscará impulsar un plebiscito para lograr incluir en la Constitución la última propuesta del fallecido senador Adrián Peña, que planteaba que el ingreso del personal de las intendencias departamentales se haga por concurso y eventualmente sorteo.

En la votación de la Cámara de Senadores, el Frente Amplio (FA) acompañó el proyecto, pero no se pudo a aprobar, ya que el Partido Nacional no apoyó y se requería llegar a dos tercios de la Cámara.

Ahora, que el tema ingresó en arenas electorales, los precandidatos frenteamplistas —tres de ellos con experiencia en intendencias— reiteraron su visión favorable sobre la iniciativa, pero el mecanismo de plebiscito es lo que genera diferencias.

Orsi

El exintendente de Canelones Yamandú Orsi aseguró este miércoles: “No creo que todo se resuelva por la Constitución, no me parece que sea la salida”.

“Estoy seguro que todos los intendentes, por lo menos con los que he hablado, están dispuestos a dar un avance. Es un año electoral, se complejiza la situación”, sostuvo en rueda de prensa consignada por MVD Noticias.

Orsi opinó que “la puntería es buena” y recordó que el FA acompañó la propuesta de Peña en el Parlamento.

Aun así, sostuvo: “Dudo que sea meter todo en la Constitución la salida para muchos problemas de nuestro país. Algunos sí, otros me parece que no es necesario”.

Cosse

La intendenta de Montevideo en uso de licencia, Carolina Cosse, opinó este miércoles que la propuesta de Peña fue “acertada”.

También señaló que “la legislatura está por cambiar” producto de las elecciones. “Yo lo que recomendaría es que lo presenten en la próxima legislatura. Van a tener los votos del Frente Amplio”, dijo en rueda de prensa.

Además, lamentó que el proyecto de Peña no haya sido votado por “partidos de la propia coalición de gobierno”.

Lima

El intendente de Salto, Andrés Lima, dijo a Montevideo Portal que está “de acuerdo” con la propuesta. “En la medida que haya un estatuto único es lo mejor”, afirmó.

“Hoy tenemos 19 estatutos, uno por cada intendencia”, señaló, y agregó que es una “gran oportunidad para poder unificar” y establecer “reglas claras en todo el país”.

Consultado sobre la herramienta del plebiscito, respondió: “Creo que tampoco es el mecanismo”. Lima destacó la importancia de un “acuerdo político” y aseguró que “el producto final puede ser mejor si se consensua”.

Bergara

El senador frenteamplista Mario Bergara dijo este martes que firmará para apoyar el plebiscito de Ciudadanos y que lo ve “con muy buenos ojos”.

“Estamos completamente de acuerdo en generar la regla de que los ingresos a los gobiernos departamentales se hagan esencialmente de la misma manera que se hace en el gobierno nacional, que es por concursos y por sorteos”, afirmó.

Para Bergara, con esta propuesta, el argumento esgrimido por el Partido Nacional “ya cae”, dado que sostuvieron que la Constitución impedía el proyecto planteado por Peña, y ahora se está planteando incluir lo propuesto en la misma.

Consultado sobre si la propuesta de Ciudadanos, de aprobarse, puede generar confusión a la ciudadanía al poder votarse varios plebiscitos en octubre, Bergara respondió: “Sí, puede ser. Lo ideal hubiera sido sacar esto ya por ley, verdad”.

“Pero bueno, si está esta chance de hacerlo por esta vía, y el sector del Partido Colorado, Ciudadanos, lo impulsa, nosotros lo vemos bien. Nosotros, en particular, nuestro espacio seregnista, no acompaña ninguno de los otros cuatro posibles plebiscitos que están en la vuelta. Este sí lo acompañaríamos”, concluyó.

Pereira

Fernando Pereira, presidente del FA, puntualizó que en la fuerza “no hay ninguna duda” sobre el “tema de fondo”.

“Nosotros queremos que no haya acomodos en intendencias, no queremos que los intendentes hagan lo que quieran con los trabajadores. No queremos que despidan a un trabajador simplemente por cambiar de partido o de sector”, aseguró en rueda de prensa consignada por Subrayado.

El dirigente señaló que la propuesta “contribuye sin duda a generar transparencia en el ingreso a la función pública”.

Sin embargo, remarcó que existe “un tema de forma”. “Estamos discutiendo esto a pocos días de tener que presentar un proyecto que es de reforma constitucional, y el Frente Amplio no va a funcionar a la velocidad de Twitter ni a la velocidad que quieren tener otros partidos u otros sectores con total legitimidad”, sostuvo.

