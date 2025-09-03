Partido Nacional suspendió “inmediatamente” a exediles de Maldonado imputados

Política

El Directorio del Partido Nacional se pronunció luego de que la Justicia formalizara la investigación en relación con los expresidentes de la Junta Departamental de Maldonado José Luis Sánchez y Darwin Carlos Correa Acosta, ambos pertenecientes al Partido Nacional. Además, se dispuso la solicitud de detención de Alejandro Infante Caballero, declarado en “rebeldía” por no presentarse a la audiencia.

Desde la fuerza política dispusieron la “suspensión inmediata de los derechos partidarios” para los involucrados, los cuales no podrán “ejercer representación política ni ocupar cargos en nombre del Partido mientras se sustancie el proceso judicial”.

El documento también asegura que el Partido Nacional “asume esta situación con la seriedad que corresponde”, “reafirmando” que la “conducta institucional se regirá siempre por el apego a Derecho”.

Tal como informamos, la imputación para Correa es por un delito continuado de fraude especialmente agravado en concurso, fuera de la reiteración, con un delito continuado de falsificación ideológica por funcionario público.

Por su parte, Sánchez es investigado por la presunta comisión del mismo tipo de delitos, también en calidad de coautor.

